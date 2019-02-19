官邸宴客輔選不中立？黃偉哲：難道馬英九沒在官邸宴客

2019-02-19 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市長黃偉哲。記者鄭維真／攝影 分享 facebook 台南市長黃偉哲遭國民黨議員質疑行政不中立，在新營市長官邸宴客輔選立委補選人郭國文，對此，台南市長黃偉哲直說「莫名其妙」，難道前總統馬英九沒有在官邸宴客嗎？宴請友人有何不可，呼籲國民黨不要因選情不好，為了取勝就放出不實消息。

台南市議會國民黨團今大動作召開記者會，指出本月16日台南市長黃偉哲、行政院前院長賴清德在新營市長官邸宴客替郭國文輔選，還有廠商、支持者、民進黨南市黨部等也受邀，質疑市府利用行政資源行綁樁之實。

黃偉哲說，過去賴清德擔任市長時，曾在官邸宴請親朋好友，有些是有黨籍的，這部分沒有動用公家資源，就算出錢，市長有特別費、相關業務費，宴請市長友人沒什麼不可以，國民黨別因選情不好，為了取勝就釋放不實消息，同時，也請用同樣標準檢視國民黨過去的黨主席、總統、院長、部長。

黃偉哲表示，賴院長吃的是志工炒米粉、魚丸湯，何來綁樁、鋪張浪費、浪費公帑之有？他也提到，謝龍介前幾日舉辦園遊會，請民眾吃東西還高喊當選，「裝睡的人搖不醒，硬拗的人說不聽」，令人滿遺憾。至於民進黨在第二選區立委補選的選情如何？黃偉哲說，選情不錯，所以才不希望被人家破壞。