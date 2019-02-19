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從王世堅「贈踢不爛錶」給韓國瑜看出送禮眉角　4個原因告訴你為什麼是「錶」？

2019-02-19 15:44聯合新聞網 文／大數聚提供

高雄市長韓國瑜（左）曾在北市議會接受市議員王世堅質詢，影片上傳網路造成轟動。圖／...
高雄市長韓國瑜（左）曾在北市議會接受市議員王世堅質詢，影片上傳網路造成轟動。圖／聯合報系資料照片
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王世堅聲量

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KEYPO大數據關鍵引擎（分析期間：2019/1/20~2019/2/18）

知名又老牌的台北市議員王世堅，日前還禮韓冰和韓國瑜一對Timberland的手錶，沒想到這一禮尚往來的行為紅遍了全台灣，根據《網路溫度計》數據資料顯示，王世堅在網路上的好感度急遽增加，而韓國瑜款的「世堅扶龍錶」也因此賣到缺貨，可說是台灣奇聞。

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KEYPO大數據關鍵引擎（分析期間 : 2019/02/01~2019/02/18）

王世堅形象向來鮮明，自柯文哲上台，王議員就不斷靠著砲轟柯市府而走紅，包括曾經是北農總經理的韓國瑜，兩人一時之間唇槍舌戰早就火遍全台，一句「禿子跟著月亮走」堪稱政壇經典語錄；王世堅也有動人一面，包括外遇對象居然多年不變，就算媒體不斷拍到畫面，王世堅照樣連任議員，也誠可說是「問世堅情是何物」。

這樣的王世堅，居然會回送禮物給韓冰，順帶捎了一份給韓國瑜，這當然是歸功於韓冰的高情商，但是對鄉民來說，王議員回禮給昔日對手，這當然可以說是大新聞，而且還是送錶，真是不簡單。

王世堅在媒體前自稱錶控，其實是因為錶實在太適合送禮了，由於鐘錶的歷史源遠流長，最早可以追溯到1571年，萊徹斯特伯爵向伊莉莎白一世贈送了鐘錶計時功能的手鐲，伊莉莎白一世這輩子都深愛著萊徹斯特伯爵，既使擊退了西班牙的無敵艦隊，卻無緣成為萊徹斯特伯爵的妻子，只能讓錶成為他們愛情故事中最有名的定情物。如果你要送錶給對方，我這邊歸納幾個元素，給你做為理由參考：

一、送品牌

王世堅用Timberland的諧音「踢不爛」象徵韓國瑜父女情深，永遠踢不爛，這是一種台灣老派的送禮說法。事實上這些其他物業起家，再來錶界經營的牌子多不勝多，好處就是知名度高，像是愛迪達、PUMA、DIESEL都有錶品；許多專櫃精品也有參與，像是GUCCI、香奈兒、Armani等等。一般而言送給不玩錶的人居多，反正牌子響亮也不失禮，價錢也還算合宜。

二、送字號

這邊字號是指錶界大佬，也就是做錶起家的行業，因為在錶界流傳一句話：「要買手錶中的精品，不要買精品中的手錶。」，所以舉凡Swatch Group、Casio、SEIKO、Citizen這類只在鐘錶業耕耘的老字號，一支錶都可以帶很久，曾經就有人在家中後花園挖出來一支20年前遺失的Casio，結果挖出來後居然還在繼續走，而且20年來只差了七分鐘，Casio根本外星科技。

三、送里程碑

如果是送給社會新鮮人，建議可以送一支搭配西裝好看的平價機械錶，萬元以下的有精工五號、Swatch System51、東方錶。機械表跟石英錶不同，兩三天就要戴著給他自動上鍊，不然就停給你看；機械表每天會有幾秒的誤差，兩年後還要進廠洗油保養，雖然很麻煩，但很多人都會迷上那種純機械走動的感覺，簡單來說就是那種「啊～長大了」的感悟。

在香港，勞力士是一種對自己辛勤工作後的犒賞，劉德華在默默無名的時候，周潤發就曾經用手上的勞力士來鼓勵他：「你一定也聽說過我當初跑龍套的故事吧？凡事都有一個過程。做人最重要的，第一是對自己有信心，第二是要努力。只要你努力了，總有一天，你也會有勞力士錶，你也會有一切。」

四、送身價

很多官場商場上都會喜歡互送名錶，來展示對方的重要性和自己的實力，不時也會聽到富商送特級錶給追求的名模名媛等，像是百達翡麗、江詩丹頓、格拉蘇蒂等等。

王世堅送錶的4個理由未完，完整文圖詳見：從王世堅「贈踢不爛錶」給韓國瑜看出送禮眉角　4個原因告訴你為什麼是錶？

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