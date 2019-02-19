影／勞工消失的七天假可能復活？ 蘇貞昌：目前沒計畫

2019-02-19 15:29 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



立法院上午進行院會總質詢，立委徐永明質詢行政院長蘇貞昌，是否有可能修法，讓勞工拿回在一例一休之後消失的七天假？蘇員昌表示，目前沒有這樣計畫。