影／獨派團體：特赦陳水扁 民進黨明年勝負關鍵

2019-02-19 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



監察院日前通過監委陳師孟調查「前總統陳水扁被訴四大案」更換承審法官案的調查報告。報告認為，當初台北地方法院將陳水扁涉及的四案，全部併給審判長蔡守訓的合議庭，影響陳水扁作為被告的人權，與憲法16、80條意旨有違，因此要求台北地院「檢討改進」，不過並未對官員或機關提出彈劾與糾正。對此，獨派社團今舉行記者會指出，呼籲總統蔡英文特赦陳水扁，這是明年民進黨勝負關鍵。

台灣社社長張葉森表示，監院報告出爐後，很明顯可看到陳水扁受到不公平、不正義的對待。蔡英文在2016年當選總統前曾說要讓陳水扁有平反司法不法的機會，蔡英文也說要團結，因此呼籲蔡英文應該用回覆習近平的速度和效率，特赦陳水扁，恢復陳水扁所受的民譽和傷害，這是2020民主政權的背水一戰，也是民進黨勝負的最大關鍵。

台灣北社社長李川信說，陳水扁受到的是政治迫害，從中途換法官到後來內部協調，導致大案併小案，法院內從專業庭變成普通庭，而當時半陳水扁的蔡守信法官是前總統馬英九的人，用蔡守信辦馬英九的陣敵，以達到政治目的。

李川信表示，透過監院調查報告可發現，這都是人為因素操作，換法官以獲得重要政治目的。期待蔡英文擁有當國家領導者的能力，特赦是國家首領享有的特權，現在是特赦陳水扁的最佳時機，蔡英文也應該回應司法改革，儘速處理扁案。

台灣社副社長余文儀說，蔡英文主張司法改革，說了這麼久、說了這麼多，但有哪件事有做到？不論從司法、立場辦事、政治算計，各種角度看扁案，完全不符合公平正義，司法改革的黑幕重重、路途遙遠，蔡英文應該依憲法賦予職權，在對的時機點特赦陳水扁，以凝聚台灣內部、堅定台灣主體立場，這對司法改革、公平正義都是非常有幫助的舉動。余強調，為了團結，蔡英文應該在這時候做出對的事。