蘇揆內閣滿月聲量揭曉 網紅首長猛開直播比不上一巴掌！

2019-02-19 15:43 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



行政院長蘇貞昌上午說，大家都知道中國是對台灣不放棄武力的國家，我們要小心。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook 行政院長蘇貞昌帶領新內閣上任已經滿一個月，除了面對非洲豬瘟的防疫，還經歷春節期間華航罷工的風暴。在蘇貞昌一聲令下，部會首長更開始積極經營臉書「接地氣」，誰創造出的網路聲量最高呢？

今年初總統蔡英文透過臉書回應民意，一系列「撿到槍」的網路用語讓人氣回升，政治人物越來越重視網路社群的經營。九合一大選民進黨大敗後，前行政院長賴清德請辭，回鍋接任院長的蘇貞昌更要求內閣首長「接地氣」，發臉書、開直播成首長談政策「接地氣」的主要方式。

像是勞動部長許明春唱「甲你覽牢牢」、科技部長陳良基則抱著獨角獸玩偶「奇奇」上直播節目，陸委會主委陳明通更找來議員高嘉瑜師生對談，還大唱將進酒。

蘇貞昌帶領新閣揆就職也滿一個月，究竟這一個月，網友對網紅首長的看法為何？誰又確實創造了高聲量呢？

直播、罷工也敵不過這一巴掌

蘇貞昌積極經營網路，甚至連首次赴立院施政報告也透過臉書直播呈現。但是上任後，除了要面對非洲豬瘟防疫課題，還遇到春節期間華航機師罷工風暴，被外界認為是蘇蔡體制的第一道考驗。

不過透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢，這個發現這一個月來，網路聲量最高的部長首長，並非蘇貞昌、上火線處理罷工事件的交通部長林佳龍、副院長陳其邁，反而是莫名挨了一巴掌的文化部長鄭麗君，這一個月內就有220828筆聲量。

擁有118903聲量第二高的蘇貞昌，聲量高峰則是1月15日上任第一天，衝到桃園機場視察非洲豬瘟防疫作為，還飆罵防檢官員，當天有15858筆聲量。至於林佳龍，聲量的高點則是在華航機師宣布罷工的2月8日，有10348筆聲量。開直播的陳明通，這個月有22518筆；許明春有1849筆；陳良基則有1658筆。

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鄭麗君1月22日中午出席關懷演藝人員餐會，逐桌敬酒時竟遭不滿去蔣化的資深藝人鄭惠中打一巴掌，讓各界震驚，也有不少人在臉書聲援鄭麗君。在巴掌事件後，鄭麗君也在自己的臉書上PO出「個人受辱事小，民主不容傷害。」這則貼文就有2.6萬人按讚。除了聲量，從《KEYPO大數據關鍵引擎》的社群活躍度可以發現，跟其他部會首長相比，鄭麗君的社群活躍度也是最高。

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新官上任 誰的臉書施政最積極？

透過《FANSDO粉絲行為追蹤器》分析蘇貞昌、林佳龍和陳其邁的臉書貼文成效，可發現短短一個月內，陳其邁就有16則貼文、蘇貞昌有32則、林佳龍則有33則，平均是每天都有一篇更新。

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透過貼文類型可以發現，蘇貞昌的貼文以影片居多，有78%，至於林佳龍的多為圖片，陳其邁則是一半一半。

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以貼文的成效來看，林佳龍獲得的按讚和心情數最多，有226916個，不過蘇貞昌的分享數則是3人之最，分享最多貼文是宣導旅客不得攜帶肉品入境，如果有違規，要繳清罰款才可以入境。

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蘇貞昌積極開直播、宣傳政策拚網路聲量。但在執政滿月首次進立院備詢時，被國民黨立委怒嗆「只搞網紅、不顧民生」。根據美麗島電子報的民調，蘇貞昌上任滿月的滿意度只有三成，不滿意度有2成7，跟前任行政院長賴清德上任滿月時的5成滿意度，以及林全的4成4相比，顯示蘇貞昌沒有蜜月期。從網路聲量的趨勢也可發現，蘇貞昌、陳其邁和林佳龍和其他首長的網路討論度，都被挨巴掌的鄭麗君超過，後續能否只靠直播讓人民有感，還值得觀察。

【部會首長滿月網路聲量排行】

#第一名 文化部長鄭麗君 網路聲量220828筆

#第二名 行政院長蘇貞昌 網路聲量118903筆

#第三名 交通部長林佳龍 網路聲量70515筆

#第四名 行政院副院長陳其邁 網路聲量41513筆

#第五名 陸委會主委陳明通 網路聲量22518筆

#第六名 外交部長吳釗燮 網路聲量14089筆

#第七名 教育部長潘文忠 網路聲量5988筆

#第八名 內政部長徐國勇 網路聲量5674筆

#第九名 農委會委陳吉仲 網路聲量3983筆

#第十名 經濟部長沈榮津 網路聲量3556筆

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