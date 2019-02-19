親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
能源政策燃戰火
兩岸交流門檻多
政治
軍事
綜合

蘇揆內閣滿月聲量揭曉 網紅首長猛開直播比不上一巴掌！

2019-02-19 15:43聯合新聞網 文／網路溫度計提供

行政院長蘇貞昌上午說，大家都知道中國是對台灣不放棄武力的國家，我們要小心。 聯...
行政院長蘇貞昌上午說，大家都知道中國是對台灣不放棄武力的國家，我們要小心。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
分享
行政院長蘇貞昌帶領新內閣上任已經滿一個月，除了面對非洲豬瘟的防疫，還經歷春節期間華航罷工的風暴。在蘇貞昌一聲令下，部會首長更開始積極經營臉書「接地氣」，誰創造出的網路聲量最高呢？

今年初總統蔡英文透過臉書回應民意，一系列「撿到槍」的網路用語讓人氣回升，政治人物越來越重視網路社群的經營。九合一大選民進黨大敗後，前行政院長賴清德請辭，回鍋接任院長的蘇貞昌更要求內閣首長「接地氣」，發臉書、開直播成首長談政策「接地氣」的主要方式。

像是勞動部長許明春唱「甲你覽牢牢」、科技部長陳良基則抱著獨角獸玩偶「奇奇」上直播節目，陸委會主委陳明通更找來議員高嘉瑜師生對談，還大唱將進酒。

蘇貞昌帶領新閣揆就職也滿一個月，究竟這一個月，網友對網紅首長的看法為何？誰又確實創造了高聲量呢？

直播、罷工也敵不過這一巴掌

蘇貞昌積極經營網路，甚至連首次赴立院施政報告也透過臉書直播呈現。但是上任後，除了要面對非洲豬瘟防疫課題，還遇到春節期間華航機師罷工風暴，被外界認為是蘇蔡體制的第一道考驗。

不過透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢，這個發現這一個月來，網路聲量最高的部長首長，並非蘇貞昌、上火線處理罷工事件的交通部長林佳龍、副院長陳其邁，反而是莫名挨了一巴掌的文化部長鄭麗君，這一個月內就有220828筆聲量。

擁有118903聲量第二高的蘇貞昌，聲量高峰則是1月15日上任第一天，衝到桃園機場視察非洲豬瘟防疫作為，還飆罵防檢官員，當天有15858筆聲量。至於林佳龍，聲量的高點則是在華航機師宣布罷工的2月8日，有10348筆聲量。開直播的陳明通，這個月有22518筆；許明春有1849筆；陳良基則有1658筆。

分享

鄭麗君1月22日中午出席關懷演藝人員餐會，逐桌敬酒時竟遭不滿去蔣化的資深藝人鄭惠中打一巴掌，讓各界震驚，也有不少人在臉書聲援鄭麗君。在巴掌事件後，鄭麗君也在自己的臉書上PO出「個人受辱事小，民主不容傷害。」這則貼文就有2.6萬人按讚。除了聲量，從《KEYPO大數據關鍵引擎》的社群活躍度可以發現，跟其他部會首長相比，鄭麗君的社群活躍度也是最高。

分享

新官上任 誰的臉書施政最積極？

透過《FANSDO粉絲行為追蹤器》分析蘇貞昌、林佳龍和陳其邁的臉書貼文成效，可發現短短一個月內，陳其邁就有16則貼文、蘇貞昌有32則、林佳龍則有33則，平均是每天都有一篇更新。

分享

透過貼文類型可以發現，蘇貞昌的貼文以影片居多，有78%，至於林佳龍的多為圖片，陳其邁則是一半一半。

分享

以貼文的成效來看，林佳龍獲得的按讚和心情數最多，有226916個，不過蘇貞昌的分享數則是3人之最，分享最多貼文是宣導旅客不得攜帶肉品入境，如果有違規，要繳清罰款才可以入境。

分享

分享

蘇貞昌積極開直播、宣傳政策拚網路聲量。但在執政滿月首次進立院備詢時，被國民黨立委怒嗆「只搞網紅、不顧民生」。根據美麗島電子報的民調，蘇貞昌上任滿月的滿意度只有三成，不滿意度有2成7，跟前任行政院長賴清德上任滿月時的5成滿意度，以及林全的4成4相比，顯示蘇貞昌沒有蜜月期。從網路聲量的趨勢也可發現，蘇貞昌、陳其邁和林佳龍和其他首長的網路討論度，都被挨巴掌的鄭麗君超過，後續能否只靠直播讓人民有感，還值得觀察。

【部會首長滿月網路聲量排行】

#第一名 文化部長鄭麗君 網路聲量220828筆

#第二名 行政院長蘇貞昌 網路聲量118903筆

#第三名 交通部長林佳龍 網路聲量70515筆

#第四名 行政院副院長陳其邁 網路聲量41513筆

#第五名 陸委會主委陳明通 網路聲量22518筆

#第六名 外交部長吳釗燮 網路聲量14089筆

#第七名 教育部長潘文忠 網路聲量5988筆

#第八名 內政部長徐國勇 網路聲量5674筆

#第九名 農委會委陳吉仲 網路聲量3983筆

#第十名 經濟部長沈榮津 網路聲量3556筆

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>>啪！網紅、罷工都不敵這一巴掌 蘇揆內閣滿月網路聲量揭曉【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網 http://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

從王世堅「贈踢不爛錶」給韓國瑜看出送禮眉角　4個原因告訴你為什麼是「錶」？

2019-02-19 15:44

官邸宴客輔選不中立？黃偉哲：難道馬英九沒在官邸宴客

2019-02-19 15:39

王世堅自許獸性問政 柯文哲酸：他承認是禽獸，太好了

2019-02-19 15:41

影／獨派團體：特赦陳水扁 民進黨明年勝負關鍵

2019-02-19 15:23

自比「獸性問政」 王世堅：柯文哲會看到我野獸的一面

2019-02-19 15:06

總統府發言人暗批韓國瑜土包子 王世堅：這樣不好

2019-02-19 14:45

蘇揆：不會再浪費農地安置工廠

2019-02-19 14:14

民團呼籲 再修公投法

2019-02-19 14:12

影／柯批新潮流是禍害！ 卓榮泰怒：不許汙衊黨員

2019-02-19 14:03

賴神推薦私人景點帥氣逼人 粉絲瘋狂

2019-02-19 13:27

柯文哲批禍害、政治算計 卓榮泰：他願意挺身而出

2019-02-19 13:26

與柯建銘修補裂痕？ 邱顯智：樂意去拜會總召

2019-02-19 13:00

年改對警察不公？ 鄭文燦：是社會溝通不成功

2019-02-19 12:55

台灣看不到南韓車尾燈 羅智強：李家同教授您説是嗎？

2019-02-19 12:52

去年公投讓民主倒退 民團呼籲再修法納違憲審查

2019-02-19 12:14

海地暴動 我和海地電網計畫受影響

2019-02-19 12:02

同婚法案周四政院闖關 蘇貞昌：定如期提出

2019-02-19 12:01

美豬美牛開放政策轉彎？ 蘇貞昌：現在沒有這樣準備

2019-02-19 11:50

【即時短評】文青發言人與土包子市長

2019-02-19 11:48

蘇貞昌宣示：不浪費農地安置工廠 臨登廠優先輔導

2019-02-19 11:12

開戰能撐幾天？ 蘇揆引邱吉爾：戰街道戰山上絕不投降

2019-02-19 10:31

洪慈庸籲蘇貞昌 : 轉型正義一直都漏「軍中人權」

2019-02-19 08:59

綠執政太好引反彈？ 柯韓夾擊拚大位？

2019-02-19 08:57

市長初選、北農拔韓…柯和新系5年恩怨情仇

2019-02-19 00:38

修法「保台」 陸委會內部欠溝通

2019-02-19 00:31

綠委：柯文哲第一次選市長 新系幫過他

2019-02-19 00:30

新聞眼／安慰劑？擋箭牌？ 公投淪政治工具

2019-02-19 00:24

優先修兩岸條例 藍黨團喊先審兩岸協議監督條例

2019-02-19 00:19

農地工廠刪大限？ 政院：仍在討論

2019-02-19 00:15

「新潮流是禍害」 柯文哲：聽到那3個字就過敏

2019-02-19 00:15

退休高官赴陸管制延長 呂秀蓮批惡法

2019-02-19 00:10

總統府百年主視覺 總統：象徵大家不斷一同前進

2019-02-18 22:40

「兩岸條例」列優先法案 國民黨反問：監督條例呢？

2019-02-18 20:39

政院47條最優先法案 防虐童、重罰酒駕等入列

2019-02-18 16:58

行政院最優先法案：領中國居住證者不得參選公職

2019-02-18 16:54

偕妻「搓湯圓」　吳敦義自願「屈居助手」

2019-02-18 16:47

影／柯P又爆粗口害許淑華落淚 王世堅回罵禍害

2019-02-18 16:29

行政院最優先法案：兩岸簽和平協議需公投

2019-02-18 16:25

黃偉哲憂流浪警察 警大前教授：你最沒資格說三道四

2019-02-18 15:45
看更多

熱門文章

直播被黃重諺批「喝醉的土包子」 韓國瑜回擊：狗嘴吐不出象牙

2019-02-19 09:04

指台灣收入比20年前差 韓國瑜：我們還要繼續騙嗎？

2019-02-18 18:36

愛河旁咖啡一杯這樣賣 女網友：難怪高雄發大財

2019-02-18 19:39

前瞻計畫要重寫？ 蘇貞昌要韓國瑜道歉：酒喝多了

2019-02-19 09:29

孫大千：黨員投票民調各5成？ 又不是買菜討價還價

2019-02-19 08:18

蘇貞昌否認卡前瞻 高市府：的確被要求重寫

2019-02-19 11:37

被能源局批亂講他找到證據了 台大醫：事實就是電不夠

2019-02-18 18:49

律師反串暗酸韓國瑜 網友笑：小心韓粉來襲

2019-02-19 08:19

「永別了忠仁！」 忠義落淚：哥哥我很想你

2019-02-19 09:54

駁負面形象 吳敦義：我這一生從來不白賊

2019-02-18 21:40

摸黑視察市民不捨 舉牌「佳芬姐假日把韓國瑜關起來 」

2019-02-19 10:38

韓國瑜夜宿彌陀漁村：盡情發言 越辛辣越好

2019-02-18 22:10

【即時短評】文青發言人與土包子市長

2019-02-19 11:48

勉勵韓國瑜要撐住 柯P為韓打氣：加油！

2019-02-19 00:30

行政院最優先法案：兩岸簽和平協議需公投

2019-02-18 16:25

要求重寫前瞻計畫卡韓？ 交通部喊冤：沒說要重寫

2019-02-18 17:59

直播前瞻卡關 韓國瑜嗆政院

2019-02-19 00:05

台灣看不到南韓車尾燈 羅智強：李家同教授您説是嗎？

2019-02-19 12:52

立委補選謝龍介勝算高？ 台南人提民進黨四大隱憂

2019-02-19 10:17

冤有頭債有主 核四封存這筆政治爛帳 該算誰的？

2019-02-19 08:00

韓國瑜今再取消行程 高市府：感冒失聲、體力不支

2019-02-19 12:10

保台擋藍…政院列最優先法案：兩岸和平協議須公投

2019-02-19 00:46

蘇貞昌：重啟核四事實已經不可能

2019-02-19 11:14

國稅局查夜市稅 韓國瑜：增加人民反感

2019-02-18 21:01

「兩岸條例」列優先法案 國民黨反問：監督條例呢？

2019-02-18 20:39

行政院最優先法案：領中國居住證者不得參選公職

2019-02-18 16:54

韓國瑜酒吧直播被嗆 李來希：府發言人才是醉言醉語

2019-02-19 11:49

前國安局長：兩岸開戰 台灣得撐兩星期

2019-02-19 11:37

影／初選機制「腦袋有問題」？吳敦義怒：我閣揆當假的？

2019-02-18 18:14

部隊不可一日無主 陳國恩提前一天接任海巡署長

2019-02-18 21:45

前瞻卡關 韓國瑜：捷運岡山路竹延伸線被要求重報

2019-02-18 17:55

政院不尊重以核養綠公投？政院：擁核者沒說核廢料放哪

2019-02-18 17:21

影／柯P又爆粗口害許淑華落淚 王世堅回罵禍害

2019-02-18 16:29

陳其邁指高雄補助不變 「韓下次喝酒要相揪」

2019-02-19 00:12

文化部搶救蘭陽戲劇團掀論戰 前文建會主委批鄭麗君「有應媽」

2019-02-18 18:07

總統初選喬不定 吳敦義再拋黨員投票及民調各五成

2019-02-18 17:27

陸戰上士當播客評論軍中事務 上午被移送法辦

2019-02-19 10:32

林佳龍批「鬼混說」韓國瑜：看20年前薪水就知

2019-02-19 00:24

洪慈庸籲蘇貞昌 : 轉型正義一直都漏「軍中人權」

2019-02-19 08:59

南議長力挺？ 謝龍介：很多民進黨里長願意招待我

2019-02-19 09:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top