老人健保補助今年恢復 盧秀燕：喊跳票的人罰伏地挺身

2019-02-19 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市長盧秀燕表示，老人健保補助今年會恢復，現在說她跳票的人，等到恢復補助後，就要罰做10下伏地挺身來道歉。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

台中市長盧秀燕選舉政見恢復老人健保補助，上任後未提追加預算，她日前說明年會編預算，今年找到錢就提早恢復，綠營議員批「跳票」，藍營議員也不滿。盧秀燕今天表示，老人健保補助今年一定恢復，她正在找財源，到時候喊跳票的人，都要罰做10下伏地挺身。

盧秀燕上任後，盤點台中市政府財政狀況，直言財政很嚴峻，舉債空間只剩下88億元，就達到中央預警值；她先延續敬老愛心卡政策，以總額不變的前提來調整補助方式，藉此節省支出，得追加7億元預算，但老人健保補助何時恢復？時程仍未定。

盧秀燕今在大里舉行市政會議說，老人健保一定要恢復，今年預算是去年前朝編列的，因此老人健保沒有編預算，但沒關係她正在追錢、編預算，議會通過後今年就會實施。

盧秀燕對出席會議的里長說，有人攻擊說她的老人健保補助跳票，沒關係請里長記錄下來，「誰說我跳票？等我實施後，就請他們罰做伏地挺身10下來道歉」。

盧秀燕說，敬老愛心卡不是她的政見，但她會延續下去，每月總額1000元一毛不減，但因為去年底開放全額補助坐計程車，一年可能會花掉30億元預算，現在只能舉債88億元，坐2年市庫就會破產，因此提出改革。