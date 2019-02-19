柯文哲批禍害、政治算計 卓榮泰：他願意挺身而出

2019-02-19 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰說，不容許任何然團體汙衊黨員，任何有善意批評虛心接受，用泛指統稱概念他不能接受，他願意挺身而出。記者王敏旭／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲昨批稱民進黨黨內有派、派內有系，新系是「國家禍害」，黨中央則是充滿「政治算計」。民進黨主席卓榮泰說，不容許任何然團體汙衊黨員，任何有善意批評虛心接受，用泛指統稱概念他不能接受，他願意挺身而出。

卓榮泰今參加民進黨新北市議會黨團幹部交接典禮，會前受訪指出，新潮流是一個團體，成員絕大多是民進黨黨員，希望國人同胞批評任何個人團體時，不要一竿子打翻一條船，新潮流有很多優秀同志在各階層領域努力合作。

卓榮泰強調，柯文哲可以指出任何個人具體事實，他可以虛心接受，如果不是，這樣傷害本黨黨員聲譽，必要時候他願意挺身而出，且他已經站出來了。

媒體追問針對民進黨高層總是在算計，卓榮泰表示，「高層是指我？」，他對任何人事布局政策討論合作對象，一直採取最開放態度，希望有心在台灣為台灣利益國家整體目標努力的所有個人政黨組織，都能拋開算計別人、說別人算計的心態，才能真誠合作。

至於民進黨是否能跟柯文哲合作？卓榮泰再次強調，他採取最開放態度，任何在台灣優先跟國家整體利益為前提的下，他們願意跟所有人、政黨、個人團體保持開放態度。

另外桃園市長鄭文燦認為年改是社會溝通的失敗，卓榮泰指出，年改方向是正確的，執行溝通過程可以更精細更周延，這點是共經驗，讓未來處理重大改革時，必須自我檢討考慮的地方 。