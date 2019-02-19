與柯建銘修補裂痕？ 邱顯智：樂意去拜會總召

2019-02-19 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



時代力量準黨主席邱顯智今接受廣播專訪，對於3月1日將出任黨主席，邱顯智表示，他最大任務就是2020選戰。對於2020與民進黨的競合關係，邱提到，2016新竹市立委選舉時，時力與柯建銘在同婚立場的確不同，但兩人關係有裂痕？邱表示，他樂意拜會柯建銘，但時力2020不會缺席新竹市立委選舉。

另外對於2020總統大選，時力會不會推人？邱表示，「還沒有聽到有這樣的聲音」。至於會支持誰?會不會支持蔡英文？邱提到，時力目標是追求台灣國家地位正常化，這樣前提下，會支持與創黨黨章精神一致的候選人。

至於柯文哲一旦參選2020？邱明確表示，柯的「兩岸一家親」與時力創黨黨章不相符，一個支持「兩岸一家親」立場的候選人，他個人不會支持，但會由決策會決議。另外他也認為，2020時力「「不會找柯文哲來站台」，時力也更不會去支持國民黨候選人，「你儂我儂」、「九二共識」的理念與時力差距太遠。

提到立委選舉布局，邱顯智表示，上任黨主席後，他最大挑戰任務就是找候選人，他認為，作為一個小黨，要先踩穩價值立場，包括主權、婚姻平權、勞權等立場，他也提到，台灣選民很不喜歡政治人物勾肩搭背，小黨要長大是要靠自己，而不是想找誰站台，時力2020的立委選舉目標，就是比現有五席多，目標就是立委席次越來越多。