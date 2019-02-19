年改對警察不公？ 鄭文燦：是社會溝通不成功

2019-02-19 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦（左）慰勉偵破越南籍移工鬥毆案的有功員警時，談到警察年改問題。記者呂開瑞／攝影 分享 facebook

桃園市長鄭文燦今天上午前往桃園警分局慰勉迅速偵破越南籍移工鬥毆傷亡案件的員警，在談及年金改革對警察人員不公平的問題時表示，他沒說過「年改失敗」，但年改的社會溝通不成功，因而造成誤會或讓民眾被假資訊誤導。

他認為年改的價值是要維護國家財政永續經營，讓國家付得起、退休領得到，這一代領得到、下一代也能領得到，所以政府應加強社會溝通與改革布局，才能達到保障每個退休人員都領得到退休金的目標。

外界質疑年金改革對警察人員不公平，鄭文燦說，年改的計算方式是用本俸，而警察的本俸比較低，就會出現落差。他建議應給予現職警察更多保障，例如行政院上個月宣布警察前往榮總或署立醫院就診，就能享有跟榮民相同的優惠，就是個很重要的起點。

鄭文燦還舉例，警勤加給約8000多元，從1995年到現在都不曾調整過，他正在思考該如何調整，讓警察人員得到更多保障，也期盼中央政府在改革過程能更細緻地考慮警察薪資結構特性，做出完整的討論與必要的調整。