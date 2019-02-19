台看不到南韓車尾燈 羅智強：李家同教授您説是嗎？

2019-02-19 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



日前高雄市長韓國瑜對於台灣經濟停滯的鬼混說，李家同教授發文回擊唱衰台灣，台北市議員羅智強在臉書貼文表示，相較於三十年前，台灣仍位在亞洲四小龍之列，甚至有一段時間是「龍頭」。今天，對比南韓、新加坡、香港，昔日「龍友」的國民所得，已遠遠拋開台灣，能不唏噓？

他說，韓國瑜的「鬼混」用語雖重，但談的正是總體面的憂心。其意在鞭策政府與領導者更加努力的創造台灣的繁榮發展，並不是貶抑台灣各行各業人們的努力與成果，我想，李家同教授誤會了韓國瑜的用心與用意。

羅智強表示，有一次和一位學者請教，談到亞洲四小龍。他語帶感慨的説，他不久前和一位南韓的朋友談起兩國的經濟，那位南韓的朋友説，台灣可以不要再把南韓和台灣放在一起談了嗎？現在的台灣經濟，連南韓的車尾燈都看不到了。

當然，在個別領域，如李家同教授説的精密工業，或者高科技產業，台灣仍有亮眼的表現，但在總體經濟表現上，台灣真的沒有太大自滿的空間。韓國瑜的「鬼混」用語雖重，但談的正是總體面的憂心。其意在鞭策政府與領導者更加努力的創造台灣的繁榮發展，並不是貶抑台灣各行各業人們的努力與成果，我想，李家同教授誤會了韓國瑜的用心與用意。

羅智強指出，最後，我想以現在台灣最重要的高科技產業為例，事實上，成立於1980年的新竹科學園區，可謂台灣高科技產業的搖籃，那是四十年前蔣經國先生以其前瞻宏觀，為台灣打造的「未來產業」，直到今天我們今天還在吃蔣經國留下的老本。

但今天的民進黨執政者，對兩蔣忌之恨之，但卻沒有兩蔣為台灣經濟奠基、開創未來的能力與遠見，這才是台灣陷困的真問題。