親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
能源政策燃戰火
政治
軍事
綜合

酒駕=殺人？問題不在擬制故意 在背後原因

學者示警：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

台看不到南韓車尾燈 羅智強：李家同教授您説是嗎？

2019-02-19 12:52聯合報 記者何祥裕╱即時報導

日前高雄市長韓國瑜對於台灣經濟停滯的鬼混說，李家同教授發文回擊唱衰台灣，台北市議員羅智強在臉書貼文表示，相較於三十年前，台灣仍位在亞洲四小龍之列，甚至有一段時間是「龍頭」。今天，對比南韓、新加坡、香港，昔日「龍友」的國民所得，已遠遠拋開台灣，能不唏噓？

他說，韓國瑜的「鬼混」用語雖重，但談的正是總體面的憂心。其意在鞭策政府與領導者更加努力的創造台灣的繁榮發展，並不是貶抑台灣各行各業人們的努力與成果，我想，李家同教授誤會了韓國瑜的用心與用意。

羅智強表示，有一次和一位學者請教，談到亞洲四小龍。他語帶感慨的説，他不久前和一位南韓的朋友談起兩國的經濟，那位南韓的朋友説，台灣可以不要再把南韓和台灣放在一起談了嗎？現在的台灣經濟，連南韓的車尾燈都看不到了。

當然，在個別領域，如李家同教授説的精密工業，或者高科技產業，台灣仍有亮眼的表現，但在總體經濟表現上，台灣真的沒有太大自滿的空間。韓國瑜的「鬼混」用語雖重，但談的正是總體面的憂心。其意在鞭策政府與領導者更加努力的創造台灣的繁榮發展，並不是貶抑台灣各行各業人們的努力與成果，我想，李家同教授誤會了韓國瑜的用心與用意。

羅智強指出，最後，我想以現在台灣最重要的高科技產業為例，事實上，成立於1980年的新竹科學園區，可謂台灣高科技產業的搖籃，那是四十年前蔣經國先生以其前瞻宏觀，為台灣打造的「未來產業」，直到今天我們今天還在吃蔣經國留下的老本。

但今天的民進黨執政者，對兩蔣忌之恨之，但卻沒有兩蔣為台灣經濟奠基、開創未來的能力與遠見，這才是台灣陷困的真問題。

李家同教授，您説是嗎？

清大榮譽教授李家同。 圖／聯合報系資料照片
清大榮譽教授李家同。 圖／聯合報系資料照片
分享

韓國瑜經濟李家同
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

年改對警察不公？ 鄭文燦：是社會溝通不成功

2019-02-19 12:55

蘇貞昌：重啟核四事實已經不可能

2019-02-19 11:14

幕後／兩岸和平協議須公投 蔡英文吳敦義是主角

2019-02-19 12:30

海地暴動 我和海地電網計畫受影響

2019-02-19 12:02

美豬美牛開放政策轉彎？ 蘇貞昌：現在沒有這樣準備

2019-02-19 11:50

【即時短評】文青發言人與土包子市長

2019-02-19 11:48

朱立倫提名參選市長？侯友宜：選舉是侯友宜的事

2019-02-19 12:55

蔡政府兩岸法規趨嚴 黨政人士：各國也架起防護網

2019-02-19 12:38

去年公投讓民主倒退 民團呼籲再修法納違憲審查

2019-02-19 12:14

吳敦義拋與對岸簽和平協議 民進黨：就是投降協議

2019-02-19 12:13

同婚法案周四政院闖關 蘇貞昌：定如期提出

2019-02-19 12:01

兩岸和平協議就是賣台？陳明通：陸委會不是這樣

2019-02-19 11:55

因吳敦義修兩岸關係條例 國民黨：民進黨恐共症發作

2019-02-19 11:42

蘇貞昌宣示：不浪費農地安置工廠 臨登廠優先輔導

2019-02-19 11:12

蘇揆：有人講台灣哪處願收核廢料 問題就解決一半

2019-02-19 11:11

開戰能撐幾天？ 蘇揆引邱吉爾：戰街道戰山上絕不投降

2019-02-19 10:31

拋和平協議為登陸？ 吳敦義：我本來就可以去

2019-02-19 10:24

兩岸政治協議得雙公投 陳明通5度點名：因為吳敦義

2019-02-19 09:39

兩岸和平協議前應舉行公投 蘇貞昌：沒衝著誰

2019-02-19 09:39

洪慈庸籲蘇貞昌 : 轉型正義一直都漏「軍中人權」

2019-02-19 08:59

綠執政太好引反彈？ 柯韓夾擊拚大位？

2019-02-19 08:57

兩岸協議推公投 學者：不符民進黨要的結果不會執行啊

2019-02-19 08:04

保台擋藍…政院列最優先法案：兩岸和平協議須公投

2019-02-19 00:46

市長初選、北農拔韓…柯和新系5年恩怨情仇

2019-02-19 00:38

修法「保台」 陸委會內部欠溝通

2019-02-19 00:31

綠委：柯文哲第一次選市長 新系幫過他

2019-02-19 00:30

新聞眼／安慰劑？擋箭牌？ 公投淪政治工具

2019-02-19 00:24

優先修兩岸條例 藍黨團喊先審兩岸協議監督條例

2019-02-19 00:19

農地工廠刪大限？ 政院：仍在討論

2019-02-19 00:15

「新潮流是禍害」 柯文哲：聽到那3個字就過敏

2019-02-19 00:15

退休高官赴陸管制延長 呂秀蓮批惡法

2019-02-19 00:10

總統府百年主視覺 總統：象徵大家不斷一同前進

2019-02-18 22:40

「兩岸條例」列優先法案 國民黨反問：監督條例呢？

2019-02-18 20:39

政院47條最優先法案 防虐童、重罰酒駕等入列

2019-02-18 16:58

行政院最優先法案：領中國居住證者不得參選公職

2019-02-18 16:54

偕妻「搓湯圓」　吳敦義自願「屈居助手」

2019-02-18 16:47

影／柯P又爆粗口害許淑華落淚 王世堅回罵禍害

2019-02-18 16:29

行政院最優先法案：兩岸簽和平協議需公投

2019-02-18 16:25

黃偉哲憂流浪警察 警大前教授：你最沒資格說三道四

2019-02-18 15:45
看更多

熱門文章

直播被黃重諺批「喝醉的土包子」 韓國瑜回擊：狗嘴吐不出象牙

2019-02-19 09:04

指台灣收入比20年前差 韓國瑜：我們還要繼續騙嗎？

2019-02-18 18:36

愛河旁咖啡一杯這樣賣 女網友：難怪高雄發大財

2019-02-18 19:39

前瞻計畫要重寫？ 蘇貞昌要韓國瑜道歉：酒喝多了

2019-02-19 09:29

網提罷免韓國瑜？ 潘恆旭：高雄人會捨不得

2019-02-18 15:17

被能源局批亂講他找到證據了 台大醫：事實就是電不夠

2019-02-18 18:49

立委補選台南選情五五波 綠營郭國文強打組織戰

2019-02-18 13:01

律師反串暗酸韓國瑜 網友笑：小心韓粉來襲

2019-02-19 08:19

回應韓國瑜 總統府：酒後直播不是好點子

2019-02-18 14:49

黃偉哲憂流浪警察 警大前教授：你最沒資格說三道四

2019-02-18 15:45

駁負面形象 吳敦義：我這一生從來不白賊

2019-02-18 21:40

韓國瑜夜宿彌陀漁村：盡情發言 越辛辣越好

2019-02-18 22:10

孫大千：黨員投票民調各5成？ 又不是買菜討價還價

2019-02-19 08:18

要求重寫前瞻計畫卡韓？ 交通部喊冤：沒說要重寫

2019-02-18 17:59

行政院最優先法案：兩岸簽和平協議需公投

2019-02-18 16:25

勉勵韓國瑜要撐住 柯P為韓打氣：加油！

2019-02-19 00:30

直播前瞻卡關 韓國瑜嗆政院

2019-02-19 00:05

「永別了忠仁！」 忠義落淚：哥哥我很想你

2019-02-19 09:54

摸黑視察市民不捨 舉牌「佳芬姐假日把韓國瑜關起來 」

2019-02-19 10:38

蘇貞昌否認卡前瞻 高市府：的確被要求重寫

2019-02-19 11:37

影／林鶴明：韓市長酒後直播不是好點子

2019-02-18 15:14

冤有頭債有主 核四封存這筆政治爛帳 該算誰的？

2019-02-19 08:00

保台擋藍…政院列最優先法案：兩岸和平協議須公投

2019-02-19 00:46

立委補選謝龍介勝算高？ 台南人提民進黨四大隱憂

2019-02-19 10:17

【即時短評】文青發言人與土包子市長

2019-02-19 11:48

「兩岸條例」列優先法案 國民黨反問：監督條例呢？

2019-02-18 20:39

國稅局查夜市稅 韓國瑜：增加人民反感

2019-02-18 21:01

行政院最優先法案：領中國居住證者不得參選公職

2019-02-18 16:54

柯文哲爆粗口飆議員 王世堅：韓國瑜修為好過他

2019-02-18 14:56

經長：核電不是不用 是沒辦法用

2019-02-18 14:15

影／初選機制「腦袋有問題」？吳敦義怒：我閣揆當假的？

2019-02-18 18:14

台南鐵桿區補選／韓流、偽綠、正綠 攪亂戰局

2019-02-18 14:35

部隊不可一日無主 陳國恩提前一天接任海巡署長

2019-02-18 21:45

蘇貞昌：重啟核四事實已經不可能

2019-02-19 11:14

【重磅快評】操練酒駕兵 營長該記功還是記過？

2019-02-18 15:36

政院不尊重以核養綠公投？政院：擁核者沒說核廢料放哪

2019-02-18 17:21

影／柯P又爆粗口害許淑華落淚 王世堅回罵禍害

2019-02-18 16:29

陳其邁指高雄補助不變 「韓下次喝酒要相揪」

2019-02-19 00:12

高官赴陸管制延長 呂秀蓮：絕對是惡法

2019-02-18 14:22

文化部搶救蘭陽戲劇團掀論戰 前文建會主委批鄭麗君「有應媽」

2019-02-18 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top