蔡政府兩岸法規趨嚴 黨政人士：各國也架起防護網

2019-02-19 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統年初就兩岸關係提出四個必須、三道防護網，政府近期也將調整兩岸相關法規，包括延長高官赴陸管制年限及兩岸簽訂和平協議需經公投。黨政人士表示，兩岸問題不應用藍綠思維看待，不只台灣，世界上主要的民主國家，都憂心中國大陸對各國的可能威脅，紛紛架起自己的「防護網」。

蔡政府就兩岸事務及交流設定愈來愈多「門檻」，引發國民黨陣營質疑聲浪。黨政人士表示，兩岸事務不能只「往內看」、從藍綠看，而是國安問題，其實也是常識問題，若從藍綠思維看待，只是情緒用事。

黨政人士說，中國現在是主要民主國家，憂心各種外部干預力量的來源，無論假訊息、對各國內政的干預，甚至操控政情，都引起很多國家的疑懼。各國也架起自己的防護網，例如澳洲完成「反外國干預法」，美國通過「代理人登記法」，歐盟也剛通過針對性極高的外資審查機制，同時也對官員公職往來中國，採取更嚴謹的規範。

黨政人士強調，相關國家的作為，原因無他，「大家都知道非民主的中國對大家可能的威脅」。 中國透過各種方式，涉入台灣內部事務已不是新聞，「也確實造成我們在民主運作上許多困擾，這也是為什麼總統提出民主防護網的道理」。