幕後／兩岸和平協議須公投 蔡英文吳敦義是主角

2019-02-19 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義日前回應簽署兩岸和平協議，必須根據「兩岸人民關係條例」。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

蔡政府將修正兩岸人民關係條例，未來兩岸簽訂和平協議前應舉行公投。據了解，早在蔡英文總統今年元旦談話，表示要為兩岸交流建立三道「防護網」後，陸委會就開始積極研議修法。知情官員說，修法之所以有急迫性，主因是大陸年初拋出一國兩制議題，以及國民黨主席吳敦義近期提出兩岸和平協議的主張。

行政院及民進黨立法院黨團昨天舉行行政立法協調會報，拍板這會期的優先法案，「保台」法案中，兩岸簽訂和平協議應有預防機制，不僅須經國會同意，也要交付公投。這項修法遭藍營質疑劍指吳敦義，針對性太強。

知情官員說，蔡總統元旦談話已明白揭示，要為兩岸交流建立三道防護網。其中一道正是必須強化兩岸互動的「民主防護網」，兩岸之間的政治議題，不應以片面主張來強迫我方接受，兩岸間的政治對話也必須有台灣人民參與和監督。

官員表示，蔡總統提出民主防護網概念，大陸國家主席習近平隨後拋出具有高度政治性的一國兩制方案，恐影響我方主權，讓兩岸法規的法制程序研議刻不容緩。修法增訂兩岸政治性協商必須公投，其實是一種防衛機制，一方面符合蔡總統的防護網主張，二方面更符合台灣的民主精神，讓人民參與決定。

據了解，陸委會針對相關修法細節仍持續研議中，陸委會主委陳明通過去一段時間，也主動與民進黨立委溝通；原本仍在研議中的修法，成為優先法案的關鍵，正是吳敦義近期主張兩岸應簽署和平協議，行政院及民進黨立委均認為，相關修法具有急迫性。