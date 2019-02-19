去年公投讓民主倒退 民團呼籲再修法納違憲審查

2019-02-19 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



去年九合一大選合併公投，通過反空汙、以核養綠，及反同婚等案。民間團體認為，公投結果出現民主倒退及限制人權的亂象，呼籲立法院應再度修正公投法，並提出六點修法建議，包括公投案審議時間拉長、納入違憲疑義審查及提案者經費募集應管制及公開。

台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟、公民憲政推動聯盟、台灣守護民主平台等團體今天表示，去年公投結果導致對人權的限制，及多數人對少數人的壓迫。這種民主操作既無法深化議題討論、促進社會溝通，也違反了法治國原則中「憲法最高」和「基本人權保障」等要素。

民團提出六點修法意見，包括審議時間拉長、相關單位應說明公投案通過後的可能影響、應納入違憲疑義審查、應納入更多促成公民討論審議的機制及空間、投票當天不能宣傳、正反雙方募集經費的管制範圍和公開方法，建議比照「政治獻金法」的規範。

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立教授說，未來公投案第一階段連署完成提案後，審議時間應拉長為4個月，若需補正則延長為2個月。完成第二階段連署公投案成案後，應有6到12個月，讓廣泛討論。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎說，去年公投期間，政府機關未對公投案表達意見，讓民間吵成一團。未來針對公投案，行政部門及立法院都要表達意見，也要明白提出公投案通過後可能造成的效益。