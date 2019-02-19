吳敦義拋與對岸簽和平協議 民進黨：就是投降協議

2019-02-19 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨日前公布四位新任發言人，民進黨客家部主任周江杰（右一）也擔任黨發言人。 圖／民進黨提供 分享 facebook

國民黨主席吳敦義日前拋出若國民黨重返執政，政府有權與對岸簽兩岸和平協議。對此，民進黨今天表示，這樣的兩岸政治協議，實質上就是「投降協議」，也無異是與虎謀皮的行為。國人要更團結，更堅定站在一起。

民進黨發言人周江杰說，不論是吳敦義或國民黨立委王金平都提出要與中國簽訂所謂的「和平協議」，而這樣的兩岸政治協議，實質上就是「投降協議」。

他表示，從中國近年來在國際上不斷打壓台灣的種種行為來看，對台灣以極度不友善的態度對待，國民黨如今再提要與中國洽簽兩岸政治協議，若不是台灣主權受到保障的前提下對談，無異是與虎謀皮的行為。

周江杰，歷史殷鑑不遠，不論國共內戰、二次大戰前歐洲的慕尼黑協定，還是1951年圖博跟中國簽訂「17條和平協議」，所有在強權威脅下而低頭簽訂的協議，都可說是投降協議，更是強國併吞他國的前部曲。

周江杰說說，真正的和平是應該在雙方對等地位下，靠自己的實力爭取而來的，而非像是國民黨面對強權忍辱低頭的態度，台灣人民絕不會接受這樣的投降協議。

周江杰強調，民進黨一貫的態度，就是捍衛台灣主權立場，台灣是扮演亞太區域和平的重要角色，在中國不放棄任何武力威脅台灣，不以敵視態度在國際對待台灣前，再多的政治協議都只是再重蹈歷史過去的教訓。

民進黨再次重申，中國若不放棄以武力強權威嚇台灣，民進黨會站在捍衛台灣主權及人民自由價值上，絕對反對和中國簽訂任何的政治協議。