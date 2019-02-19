【即時短評】文青發言人與土包子市長

2019-02-19 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李光儀 ╱即時報導



總統府發言人林鶴明回應高雄市長韓國瑜，指韓市長酒後直播不是好點子。記者黃義書/攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨晚在酒吧開直播，不料卻引來總統府的連環擊。發言人林鶴明說「酒後直播不是好點子」，另一位發言人黃重諺則在臉書大酸，「土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子」。

除了「喝醉的土包子」說，黃重諺在臉書裡，還拿書法家、音樂家喝醉可以完成名作來對比「土包子」。很顯然，這個批評不是甚麼就事論事，而是隱含濃濃的階級概念，從喝醉酒的人身分背景來作為攻擊的核心。音樂家、書法家可以喝醉酒，不過他眼中的「土包子」不行，因為土包子沒有知識，沒有建樹，所以喝酒就成了件惡事。

作為蔡英文擔任總統最資深的發言人，黃重諺和已經安插到海基會擔任董事長的姚人多，並稱為是打造蔡總統「想想流」、「文青體」談話風格的推手。不過不同於姚人多，黃重諺的風格，更偏向多一點攻擊性，自上任以來，用這種文青體拐著彎罵人的歷史斑斑可數，到底是幫蔡總統加分還是減分，其實很難說。

但不管是加分減分，在蔡總統和她的這些文膽努力下，「文青體」的不著邊際，讓「文青」一詞慢慢的成了負面形容詞。或許在黃重諺眼中，文青對土包子是上對下的開示；但事實上，當前民眾對於這種不著邊際的文青體惡感，恐怕更甚於「土包子」，說不定還會覺得，土包子貼近草根和民意呢。

另一個值得注意的關鍵是，總統府發言人，或者發言人到底應該扮演甚麼樣的角色？每個發言人當然有自己不同的詮釋，但萬變不離其宗的是，如何幫自己的老闆加分，才是王道。但黃重諺卻似乎以為，這種罵人的方法可以幫老闆加分。這種理解，恐怕就是大錯特錯了。除了在同溫層得到掌聲，這種對人不對事的攻擊法，對一個發言人來說，不只是失格而已，也是陷主管於不義。

文青的口才通常不錯，不過假如逞口舌之利佔上風就算贏了，那這個世界就不需要選舉了。