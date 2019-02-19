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因吳敦義修兩岸關係條例 國民黨：民進黨恐共症發作

2019-02-19 11:42聯合報 記者周志豪╱即時報導

立法院院會今天進行行政院長蘇貞昌(左)施政總質詢，針對行政立法協調會報將兩岸人民...
立法院院會今天進行行政院長蘇貞昌(左)施政總質詢，針對行政立法協調會報將兩岸人民關係條例修正草案列為最優先法案，明訂簽訂兩岸和平協議前須進行公投。對此，陸委會主委陳明通(右)答詢時表示，因為國民黨主席吳敦義提出若當選總統將與中國簽和平協議，但現有法規中監督機制很弱，因此陸委會才會訂定比較強硬的監督機制，最重要的概念在於要尋求社會的高度共識，不是要擋誰的問題。記者杜建重／攝影
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政院推動《兩岸人民關係條例》修法，明定兩岸未來進行政治協議前，內容須經公投程序，陸委會主委陳明通今5度點名，就是針對國民黨主席吳敦義日前主張重返執政後將簽兩岸和平協議。國民黨批評，民進黨政府根本是「恐共症」發作，因人設事。

國民黨發言人歐陽龍表示，吳敦義當天只是提出一個努力的概念方向，後續若真的推動簽訂和平協議，內容也要視屆時時空背景決定，一定會字字斟酌，也要看屆時時空是否支持，民進黨政府著急著因人設事，是極度沒有自信，不相信台灣民眾智慧。

吳敦義
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