蘇貞昌：重啟核四事實已經不可能

2019-02-19 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



「以核養綠」公投通過後，政府未調整廢核目標，馬英九基金會、長風基金會表態，將推動核一、核二、核三廠延役、核四重啟。時代力量立委徐永明今立院質詢行政院長蘇貞昌相關立場，蘇表示，「核能發電事實已經不可能」；「核四重啟也是事實不可能。」蘇反問，「哪一個縣市願意放核廢料，沒有地方願意接受，卻不反對核能發電，這是不並容的情形。」

徐永明今質詢蘇貞昌，蘭嶼核廢何時清出？行政院態度為何？蘇表示，放在蘭嶼對蘭嶼不公平，不過遷出到本島核能電廠，所在地首長、民眾也絕對不同意。

徐表示，公投通過後，行政院應該表態「以核減煤」的立場「2030達到核能發電比率不低於燃煤發電」，蘇回應，「現在核能發電已經不可能，「事實已經不可能」，不要說態度上反對，而是事實已經不可能；另外對於核四重啟，蘇也回應，「也是事實不可能。」

徐提醒，2020選舉核能議題勢必還會是公投題目，行政院應該將立場講清楚、捍衛政策，尤其現在不是只有立法院可以討論，如果蘇院長對於相關立場都反對，行政部門就應該將強力論述說出來。