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蘇貞昌宣示：不浪費農地安置工廠　臨登廠優先輔導

2019-02-19 11:12聯合報 記者賴于榛╱即時報導

針對工廠違法興建在農地一事，行政院長蘇貞昌19日指出「安心拚經濟，對台灣才有利」，他提出三大宣示，第一，不會再浪費1萬4千多公頃的浪費農地去安置工廠，第二，已經配合政府採取臨時登記的工廠，將最優先輔導合法，第三，長期群聚，沒有汙染、沒有公安疑慮的工廠也將就地輔導合法，「為台灣拚經濟的工廠老闆不用擔心被拆。」

立法院19日針對行政院長施政方針及施政報告繼續質詢，民進黨彰化縣立委陳素月質詢時指出，中小企業對台灣非常重要，卻因為地目無法取得登記證，加上輔導合法期限明年六月即將到期，讓中小企業主有非常大的壓力，究竟行政院將怎麼處理？對此，蘇貞昌表示他先前已經請政委張景森報告經過，昨日也召集政委張景森、龔明鑫，及經濟部、內政部、農委會等相關部會一起開會做了決定。

蘇貞昌宣示，第一，不會再浪費1萬4千多公頃的浪費農地去安置工廠，第二，已經配合政府採取臨時登記的工廠，將最優先輔導合法，第三，長期群聚，沒有汙染、沒有公安疑慮的工廠也將就地輔導合法，「為台灣拚經濟的工廠老闆不用擔心被拆」，且同時也提供就業機會，讓眾多就業人口能夠安心工作。

至於修法何時提出，蘇貞昌說，相關決議已請張景森政委及相關部會儘速研擬修法，希望儘速完成立法，讓業者安心、土地保護、產業發展也讓環境永續。

行政院長蘇貞昌。聯合報系資料照片記者許正宏／攝影
行政院長蘇貞昌。聯合報系資料照片記者許正宏／攝影
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