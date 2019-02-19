開戰能撐幾天？ 蘇揆引邱吉爾：戰街道戰山上絕不投降

2019-02-19 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影 分享 facebook

若兩岸開戰我國戰力究竟能撐幾天？行政院長蘇貞昌19日指出，國防部長不用跟市長言論上交鋒，並引英國總理邱吉爾當年對抗納粹時所說的「戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，我們絕不投降」，雖然沒有人願意陷入戰爭境界，但一定要有這個態度。

時代力量立委徐永明19日在立法院質詢時指出，台北市長柯文哲日前質疑，兩岸如果開戰，台灣的國防力量有辦法撐2天嗎，國防部為何對此不正式回應能撐多久？嚴德發則說，時間不是問題，有信心、有能力守護中華民國台灣，但不能量化成2天、2周或2個月，且美方也未對此提出意見。

蘇貞昌則說，嚴部長這樣做很對，不用跟市長言論上交鋒，做為國家防衛的部長講得很清楚不把時間量化，而是把決心講清楚。他指出英國總理邱吉爾當年對抗納粹時所說的話很適合現況，「戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，我們絕不投降」，雖然沒有人願意陷入戰爭境界，但一定要有這個態度。

另外，針對募兵制是否是聽美國意見，嚴德發會前解釋，募兵制政策是101年因應國防施政需要，當年也經過專家專業研討決定走精兵制、展現自我防衛的決心，不跟中共做軍備競賽，因為四年志願役跟一年的義務役，哪個戰力強答案是清楚的，且目前志願役人力82.8%，兵源不是問題，「是依自己的防衛需要我們走募兵制。」