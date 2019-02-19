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拋和平協議為登陸？ 吳敦義：我本來就可以去

2019-02-19 10:24聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨主席吳敦義上周受訪時拋出，若國民黨重返執政，經一段兩岸折衝後，政府有權與對...
國民黨主席吳敦義上周受訪時拋出，若國民黨重返執政，經一段兩岸折衝後，政府有權與對岸簽兩岸和平協議，一番話被民進黨解讀是為登陸的通關密語。吳今受訪動怒，「對不起喔，我本來就可以去，還要提什麼和平協議」。記者周志豪／攝影
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國民黨主席吳敦義上周受訪時拋出，若國民黨重返執政，經一段兩岸折衝後，政府有權與對岸簽兩岸和平協議，一番話被民進黨解讀是為登陸的通關密語。吳今受訪動怒，「對不起喔，我本來就可以去，還要提什麼和平協議」。

「我也有去過大陸」，吳敦義回憶，2008年3月22日前總統馬英九當選後，當時任立委兼國民黨副主席、秘書長的他，就接到當時中共總書記胡錦濤邀請登陸，當時回電告知等馬就任總統後就啟程，當時就到過大陸去正式訪問。

對於日前傳出，國民黨中央計畫520之後推動國共論壇，由吳敦義率領黨籍15位縣市長登陸，當成競選總統的敲門磚。吳敦義今天也正式否認，「不會有這個狀況，從來沒有考慮有這個狀況」。

對蔡政府有意延長高階政務官登陸管制期程，吳敦義直言「不是很恰當」。吳說，正副總統、總統府秘書長等人卸任後3年內要到港陸，要經過總統決定，現在突然要延長成15年，當然很多人就會高度質疑，是不是刻意要去卡誰。

吳敦義認為，如果要修改國家機密保護法，要完成修法程序以後才卸任的正副總統等才應該接受這個約制，如果要追溯就與憲法、法律的不溯及既往原則牴觸，「這個東西追溯既往，本來就不符合正常狀況」。

話鋒一轉，吳敦義也提到，現在民進黨政府對退休軍公教警消人員的年金改革也是有很多人反映違憲、違法不溯既往原則。

吳敦義說，最近有很多人建議，若能夠把這些軍公教警消人員年改以前的待遇，不要全恢復，但被砍掉的部分，政府用發行消費券的方式同額補發給他們，這個消費券就能消費，也是促進經濟的一項動能，這個意見也值得蔡政府思考看看。

吳敦義
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