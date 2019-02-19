謝龍介：柯文哲選總統機會大 韓國瑜選也不無道理

2019-02-19 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台北市長柯文哲被外界認為有意參選2020總統大選，國民黨台南市黨部主委、南市第二選區立委補選參選人謝龍介今接受《POP撞新聞》訪問時表示，柯文哲參選機會很高，與民進黨合作機會不大；國民黨方面，韓國瑜民調高，要讓國民黨贏、不要幫助民進黨讓人民繼續痛苦，韓國瑜選總統也不能說沒有道理。

謝龍介分析，柯文哲參選總統機會很高，與民進黨合作機會不大，柯文哲有企圖心，以柯現在的民調最差拿到25%，就可以得到將近3百萬票，約有1億5千萬元，距離2024還有4年，柯文哲能用來做全國性組織，以柯的票最少可以拿到8席以上不分區，柯的區域可能會上4到5席，在國會約有10到12席，有資源又有經費。

謝龍介說，一個大家庭家道中落要重新再起，需要團結一致才可以，尤其面臨局勢丕變，執政者對你百般追殺，環境險惡。他認為，民進黨因搞鬥爭、內訌、算計，導致人民厭惡民進黨，如果國民黨也這樣，民眾就不會把希望放在你身上，戲碼演越久，就會對柯文哲添養分，因此希望國民黨總統參選人趕快塵埃落定。