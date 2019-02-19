兩岸政治協議得雙公投 陳明通5度點名：因為吳敦義

2019-02-19 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院18日宣布《兩岸人民關係條例》修正草案將列為本會期優先法案，明定兩岸進行任何政治協議前，內容必須經過公投程序。對此，陸委會主委陳明通19日5度點名國民黨主席吳敦義，他指出，就是吳敦義日前提到如果當選會按照《兩岸人民關係條例》跟對岸洽談和平協議，但目前審查的門檻太低，因此決定推動修法。

陳明通19日出席立法院會備詢前做上述回應。媒體提問，修兩岸關係條例審查門檻是否是為了擋國民黨？陳明通直接點名，主要是吳敦義上周提出如果當選會按照兩岸人民關係條例跟對岸洽談和平協議，過去雖然有政治議題的談判，但是監督機制很weak（弱），加上過去也提過要有強力的監督機制，以及總統蔡英文元旦提及的四個必須與三個防護網， 第三個防護網也就是在談監督機制。

「吳主席昨天又在講，所以我們覺得應該去修法」，陳明通說，兩岸政治性議題需要社會高度共識，不能像過去前立委張慶忠的半秒鐘通過，這樣會引起社會很高爭議，最主要是要有社會高度共識，因此如果要談政治議題，要由行政院提出談判計畫，立法院2/3同意才可以去談，且在這之前，行政院可以為了了解民意動向舉辦諮詢性公投，談判過後，因為立法院有審議權，所以由3/4的立委出席，並獲3/4同意後，公告進行全國性公民投票，全國半數以上同意才能通過，比較高的門檻就是因為兩岸議題如果沒有高度共識，會帶來社會紛擾。

陳明通5度表明，這次修法就是因為吳敦義，因為兩岸政治議題必須高度社會共識，既然吳敦義要拋出這個議題，就應該把整個門檻拉高，讓整個社會有高度共識才可行，不然只是徒增困擾，「完全是因為吳敦義主席，所以我們檢視兩岸關係條例門檻太低，甚至還只有備查，所以我們決定推動修法。」