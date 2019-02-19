洪慈庸籲蘇貞昌 : 轉型正義一直都漏「軍中人權」

2019-02-19 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



再為軍中轉型正義請命，時代力量立委洪慈庸臉書指出，「蘇院長別再等了，行政院儘速召集跨部會協商研議，落實軍中轉型正義吧！」

洪慈庸表示，蘇院長無論是第一次當院長時，還是現在，都正面表明228事件的真相需要認真發掘，她相當支持，但她提醒，轉型正義一直以來都漏了「軍中人權」這塊。尤其，還是長久被黑布所蓋住，從不見曙光的一塊。

洪提到，2016年她提出《軍中可疑事件調查及賠償條例》（軍冤條例）草案。新內閣上任後，總質詢也向蘇院長請命，針對軍冤條例召開跨部會協商研議。她也很樂見蘇院長正面回應，將視涉及需求和單位，指派長期關注人權的羅秉成政委處理。

她也提到，日前一名資深藝人攻擊文化部長鄭麗君事件，引發社會對轉型正義的討論和關注，也有越來越多人理解，轉型正義不是「去蔣化」或「去中國化」這些標籤，而是具有「去威權化」的本質，對過往可疑事件進行真相還原、甚至平反。

但她提醒，轉型正義一直以來都漏了「軍中人權」這塊。尤其，還是長久被黑布所蓋住，從不見曙光的一塊。 任何的平反，依賴的不是指控和仇恨，而是證據和真相，這正是為什麼要把握時間，以免證據遺失。真心期盼，新內閣能為軍中轉型正義揭開新的一頁。