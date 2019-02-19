電視專訪 柯文哲重批民進黨中央與新潮流

2019-02-19 02:47 中央社 台北19日電



台北市長柯文哲在18日晚播出的電視節目專訪中再度重批民進黨中央與新潮流系，稱民進黨黨內有派、派內有系，新系是「國家禍害」，黨中央則是充滿「政治算計」。

柯文哲接受「關鍵時刻」主持人劉寶傑專訪，節目在18日晚間10時55分播出，他坦言討厭新潮流，並指新潮流是典型派系，往往是派系利益高於政黨利益，政黨利益高於國家利益，北農前總經理吳音寧到台北市長提名，都是派系利益優先的例子。

這是柯文哲在同一天內第二次公開批評新潮流，18日早上他也對媒體表示，新系是「國家禍害」。

柯文哲說：「2018年民進黨大敗，白綠分手不是最主要的理由嗎？」他認為，若白綠沒有分手，就算高雄市長韓國瑜代表國民黨參選捲起一股韓流旋風，影響也不會這麼大。他說，民進黨高層都在「政治算計」，到最後「人格扭曲」。

對於2018年選舉，他認為一開始是狗搖尾巴，後來是尾巴搖狗，然後尾巴掉在地上自己都會搖；剛開始是名嘴被煽動製造一股氛圍，之後民進黨就被少數聲音綁架，而作家吳祥輝就是掉在地上的尾巴，掉在地上都還會自己搖擺。

面對劉寶傑詢問「你覺得都是民進黨中央在發動的」，柯文哲表示，「大家都成年人了，智商也不是在70以下，大家不要裝了（台語）」。

柯文哲嘲諷地說，「不要跟我講說什麼每次在選價值、選理念，大家不要裝了（台語）」，他說，他是二二八家族，最讓他忿忿不平的事情就是被打成共產黨。

他說，「到今天為止，柯文哲在台灣主體性、台灣優越性、台灣民主自由的堅持，對台灣土地的感情，我到底做錯什麼事情？我不過講了一句兩岸一家親。」

柯文哲表示，當時會講兩岸一家親，是為了舉辦2017台北世大運，「台中的東亞青運，不是不見了嗎？」他說，「你民進黨如果那麼厲害，不然你自己去處理」。

柯文哲強調，自己從來沒有說過一個中國與九二共識，對中國只是表達善意，畢竟台灣對外貿易比重高，「你明明就在跟人家做生意，每天要跟人家嗆聲，到底是在搞什麼？」