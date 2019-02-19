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勉勵韓國瑜要撐住 柯P為韓打氣：加油！

2019-02-19 00:30聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲昨接受政論節目專訪，談到高雄市長韓國瑜的「韓流」現象，柯文哲說，以前在台大當醫生的時候，常和學生說「你只要活得夠久，都會發現新的、怪的東西出來」，其實韓國瑜真的讓我們大開眼界，因為過去選前三個月差10%不可能翻盤，韓國瑜就打破這一條。

對於自己頻頻找網紅合拍影片，柯文哲直言「真正理由是沒有錢」，傳統買電視廣告，沒有上千萬怎麼打，所以我們現在都用手機拍一拍，有時候錢也不用了，就大家互相哄抬一下，也沒有花錢。

柯文哲還說，一般來政治人物為什麼不敢，是因為這會讓自己隻身涉險，讓自己到第一線去演，這實在太危險了，政治風險很高，所以有時候都會開玩笑說，我們是冒著生命危險和網紅拍片。

至於到底要不要選2020?柯文哲說，自己的態度是這樣子，如果人家做得比我們好，也不需要我們出來攪局，所以到時候再講。

至於是否覺得人民還是對藍綠感到失望？柯文哲說，現在人民就是很失望啊，所以老實講，2018選舉不覺得是國民黨的勝利，那是民進黨的失敗，他是討厭民進黨，不是喜歡國民黨。

柯文哲還說，現在很怕再過半年、一年，那種人民的失望感會達到極限，覺得天啊，兩個黨怎麼都這樣子。

柯文哲也勉勵韓國瑜「加油」、「要撐住」，如果他受影響，才會影響到國民黨的形象。老實講，自己被民進黨影響的程度，還沒有他被國民黨影響的程度強，連我們這樣子執政，都要咬緊牙關撐著，相信他會很辛苦。

台北市長柯文哲昨接受政論節目專訪。圖／擷取自東森《關鍵時刻》
台北市長柯文哲昨接受政論節目專訪。圖／擷取自東森《關鍵時刻》
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柯文哲韓國瑜國民黨
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