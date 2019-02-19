市長初選、北農拔韓…柯和新系5年恩怨情仇

2019-02-19 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



民進黨硬拔當時北農總經理韓國瑜（左），曾惹怒柯文哲；圖為兩人在台北議會備詢畫面。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北市長柯文哲昨天對民進黨新潮流開砲，引發熱議。柯文哲踏入政壇後，新系在二○一四年市長初選「挺顧反柯」，雙方就種下心結，隨後北農人事爭議、砲轟新潮流大姐大陳菊在高雄市長任內舉債過高等，柯和新潮流怨仇不斷。

二○一四年台北市長選舉時，新潮流力挺當時擔任律師的顧立雄參選，事後民進黨選擇禮讓柯文哲，但新潮流「挺顧反柯」種下雙方心結。

蔡英文總統二○一六年上任後，中央力推前瞻計畫，其中又以軌道建設規模最大。但柯文哲不僅多次砲轟前瞻軌道建設，諷刺事情是錯的，丟再多錢都沒有用，還說如果要負債，「我也很會當市長」，甚至還多次公開表示，都是在當市長，自己是還債，高雄卻舉債二千六百億元，未來誰接陳菊的位置都很難做。

對柯文哲的「舉債說」，引發陳菊強烈不滿，反批柯做為台灣一個條件最優渥城市的市長，應該支持、協助、至少鼓勵其他縣市，但柯沒有展現高度，非常可惜。

北農人事案更惹怒柯文哲。民進黨硬拔當時的北農總經理韓國瑜；為掌握北農總經理一職，新系人馬從立委段宜康到北市議員梁文傑、許淑華，卯起來對柯文哲與雲林前縣長張榮味派系頻頻開砲，讓柯抱怨新潮流打不過張的勢力就跑掉，害他必須善後。

柯文哲後來在媒體訪問時，回憶當時情形，指「某潮流」就是一定要那個位置，弄掉韓國瑜，結果去年選舉大敗，「搶了菜攤、丟了江山」。

對柯文哲和新潮流頻頻交火，不僅外界不意外，幕僚也直言「雙方積怨已久」，新潮流為了奪權頻頻出招，犯了柯文哲大忌。