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農地工廠刪大限？ 政院：仍在討論

2019-02-19 00:15聯合報 記者丘采薇陳熙文侯俐安張語羚／連線報導

攸關農地工廠的「工廠管理輔導法」確定列入優先法案。 圖／聯合報系資料照片
攸關農地工廠的「工廠管理輔導法」確定列入優先法案。 圖／聯合報系資料照片
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行政院與民進黨立院黨團昨舉行行政、立法協調會報，攸關農地工廠的「工廠管理輔導法」確定列入優先法案。行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院對農地工廠的立場是「就地輔導」，並以此研擬相關配套，會不會訂臨時工廠登記證落日條款、期限，政院還在討論。

農地違章工廠輔導大限明年六月二日到期，經濟部原擬修正工廠管理輔導法，刪除明年大限、不訂落日，引發爭議。

Kolas Yotaka指出，即便不設落日期限，還是會有一定條件，包括農地工廠不能是高度汙染、非法經營等，但修正方向，行政院長蘇貞昌和政委張景森還在討論。

據了解，經濟部修法版本擬刪除期限，但蘇貞昌昨下午找了幾名政務官討論，認為若刪除臨時工廠登記證落日期限，未來違建、山坡地違規等可能也會要求比照辦理，經濟部草案方向可能因此修正。

為有效處理農地違章工廠停工、搬離，經濟部表示，修法會將強制斷水、斷電納入，官員直言「這是最有效的作法」，若沒有公權力介入，要執行斷水、斷電有困難。

針對修法，地球公民基金會專員吳其融表示，環團不反對產業發展，但要看到政府實質研擬方案，不要讓輔導管理法變成農地違規放任法，目前修法方向缺乏管理、輔導，經濟部的規畫只是讓違章工廠亂象持續惡化，讓產業發展劣幣驅逐良幣，造成農地加速破碎化。

農地經濟行政院違建
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