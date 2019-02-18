「兩岸條例」列優先法案 國民黨反問：監督條例呢？

2019-02-18 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨內幾個太陽，近期拋出願與對岸洽簽和平協議，行政院今天即拍板將修正「兩岸人民關係條例」為優先法案，未來兩岸簽署協議須經公投。國民黨團總召江啟臣回應，兩岸關係條例不是不能修，請民進黨開大門走大路，優先審查擱置幾個會期的「兩岸協議監督條例」。

吳敦義今天強調，如果國民黨重返執政，在確保中華民國尊嚴、獨立自主主權，以及維護中華民國權益的前提下，願和對岸洽簽和平協議。根據「兩岸人民關係條例」，只有政府才能授權財團法人簽署協議；在馬政府時期，也是依此法簽署「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」。

江啟臣表示，執政黨在這節骨眼提修法，當然容易衍生為了選舉或針對特定政黨的聯想。太陽花學運當初反服貿訴求也是「先立法，再審查」，當初遺留至今的「兩岸協議監督條例」草案，行政院每個會期都列優先法案，現在昨是今非，反而要先修正兩岸關係條例，難道是打假球？

江啟臣認為，兩岸監督條例現在在立法院有不同版本，包括時代力量、民進黨立委都有個別提案，立法也是最完整的，也符合學運當初的訴求。國民黨團這會期有將監督條例列為優先法案，如果執政黨也認為這應該優先處理，大家可以盡快排案審查。

國民黨團書記長吳志揚表示，兩岸簽署協議是否需要訴諸公投，可以討論，但未來在公投主文上，是否容易引發為統獨公投的揣測，執政黨必須要思考清楚，不要讓修法流於泛政治化。