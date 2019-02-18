前瞻卡關 韓國瑜：捷運岡山路竹延伸線被要求重報

2019-02-18 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



韓國瑜昨晚直播時自爆行政院要求高雄所有申請前瞻計畫全部要改寫，並質問中央「是什麼意思？」對此行政院副院長陳其邁否認說有人跟高市說計畫要改變，請韓「放心」。韓國瑜今受訪說，他指的是捷運岡山路竹延伸線，在他上任後，交通部取消審查會議並要求市府重報。

陳其邁今在高雄表示，經查詢並沒有人跟高雄市說計畫要改變，請韓市長「放心」。韓國瑜今下午偕同高市研考會主委李銘義出面說明，韓國瑜說，他指的是捷運岡山路竹延伸線，這是捷運重大項目，影響高雄未來交通和經濟的發展，還有居民行的權益，影響很大。

高市研考會主委李銘義說，前瞻計畫中，中央在捷運部分對高雄的支持度仍有不足地方，前瞻計畫中的岡山路竹延伸線272.69億元，綜合規劃已完成初審去年9月10日送交通部，原定去年12月12日召開委員會會議，結果選後12月7日來函說要取消。

李銘義說，交通部並另請市府於新市長上任後，要求市府通盤考量計畫推動內容，重新再報交通部審議。市府也在去年12月27日完成報告再送交通部，目前仍在等審查會召開，希望能及時完成。他並出示交通部通知取消會議和要求再次通盤考量的公文。

李銘義批這個期程從9月到現在已超過5個月，至今還沒進入到審查程序，「我覺得這樣是非常不恰當的，拖延了時程。」

韓國瑜說，輕軌部分要等6場公聽會開完之後再決定，但高雄岡山到路竹這段捷運很重要，「你怎麼能換市長後要求計畫重新改寫？」認為行政院應該堅定執行下去，否則此例一開，以後所有高雄報的重大計畫，都要求延宕的話還得了。

他說，因此他才會說台灣人真的都欠高雄人公道，他當了市長後發現，高雄犧牲了環境，現在空汙這麼嚴重，幾十年來高雄辛苦支撐台灣經濟，現在高雄真的又老又窮，政府沒錢、經濟轉型動能不足。