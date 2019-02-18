政院47條最優先法案 防虐童、重罰酒駕等入列

2019-02-18 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院發言人Kolas Yotaka。圖／聯合報系資料 分享 facebook 行政院今舉行行政立法協調會，與立法院民進黨團討論立法院新會期的優先法案，行政院最後決定將提出47案最優先法案，分作三大主軸，包括回應社會期待、強台與保台三大類。

行政院發言人Kolas Yotaka指出，由行政院副院長陳其邁與民進黨團總召柯建銘共同主持的行政立法協調會今中午開會，經將近兩小時的討論後，希望立法院最優先推動的法案有47案，一般優先法案46案，以及組織改造法48案，共有141案。

其中最優先法案包含三大類，第一大類為「回應社會期待」法案，包括維護兒少權益、防制虐童的「教師法修正草案」、「刑法修正草案」、「兒童及少年福利與權益保障法修正草案」、「家庭教育法部分條文修正草案」；提高酒駕刑度的「道路交通管理除法條例部分條文修正草案」；因應普悠瑪事故後續作為的「運輸事故調查法」；延長公投公告後至舉行公投期間至少為三個月的「公民投票法修正草案」等。

第二大類為強台類，主要為振興經濟措施，包括產業創新條例修正草案、營業秘密法部分條文修正草案、著作權法修正草案、國防產業發展條例草案等。

第三大類為保台類，以提升國家安全為重點，包括兩岸人民關係條例修正草案、國家機密保護法部分條文修正草案，；以及防治假訊息等草案。

至於外界關心，攸關農地違規工廠納管的「工廠管理法」修法，Kolas說在會中也有討論，並強調行政院一直以來都列在最優先法案當中，立場是「就地輔導」，目前尚未決定是否不訂落日條款，但指出未來若不訂定落日條款，也是有條件的，包括農地工廠不能是高度汙染，違法經營等。