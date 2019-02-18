偕妻「搓湯圓」　吳敦義自願「屈居助手」

相關新聞
行政院最優先法案：領中國居住證者不得參選公職2019-02-18 16:54
行政院最優先法案：兩岸簽和平協議需公投2019-02-18 16:25
要求重寫前瞻計畫卡韓？ 交通部喊冤：沒說要重寫2019-02-18 17:59
政院47條最優先法案 防虐童、重罰酒駕等入列2019-02-18 16:58
影／柯P又爆粗口害許淑華落淚 王世堅回罵禍害2019-02-18 16:29
黃偉哲憂流浪警察 警大前教授：你最沒資格說三道四2019-02-18 15:45
柯文哲爆粗口飆議員 王世堅：韓國瑜修為好過他2019-02-18 14:56
環保基金草案公聽會 官員一問三不知2019-02-18 14:42
監院糾正：受刑人淪廉價勞工 一個月拿不到20元2019-02-18 14:35
中央也來拚觀光！ 林佳龍高雄宣示要拚「庶民經濟」2019-02-18 14:34
李文輝、柯文哲會談雙城論壇 定調強化青年交流2019-02-18 14:27
高官赴陸管制延長 呂秀蓮：絕對是惡法2019-02-18 14:22
北農業務中央、地方合推 農委會：雙方共識2019-02-18 14:22
張永成：黃向羣掌北農 政治黑手退出待觀察2019-02-18 14:20
北農新董座今出爐 黃向羣：柯沒交代政治任務2019-02-18 14:14
影／芬普尼列常態檢驗項目 農委會：99.9%雞蛋合格2019-02-18 14:01
李彥秀提案 選務人員轉移投票條件放寬2019-02-18 13:15
韓國瑜「鬼混說」 呂秀蓮：再半年他可能原形畢露2019-02-18 12:54
避重蹈吳音寧覆轍 常董籲政治黑手退出北農2019-02-18 12:42
影／徐國勇到空勤總隊慰勤 見黑鷹直升機操作說不簡單2019-02-18 12:36
民進黨擬修法延長高官赴陸管制 呂秀蓮：絕對是惡法2019-02-18 12:16
北農今選出內定新董座 黃向羣：加強溝通減少政治化2019-02-18 11:52
華航罷工 呂秀蓮：政府一軍躲在後面沒處理好2019-02-18 11:44
北市府推北農新董座 農委會：別看過去、未來專業治理2019-02-18 11:29
柯文哲爆粗口是否道歉 許淑華落淚：市民眼睛是雪亮的2019-02-18 11:22
韓國瑜講你儂我儂 顏擇雅：九二共識不夠 還要舔鞋2019-02-18 11:21
毒蛋事件再現 國民黨：蔡政府什麼都不會只會鬼扯蛋2019-02-18 10:39
何煖軒是否異動 鄭文燦：華航還有事情要復原2019-02-18 10:38
影／國手領進門 徐志榮軟網一打幾十年2019-02-18 10:31
吳敦義說美中台是桃園三結義 柯P酸：台灣變老大？2019-02-18 09:35
粗口後再炮新潮流 柯P罵：國家的禍害2019-02-18 09:26
公園處長要向許淑華致歉 柯P：可憐，官員當到沒尊嚴2019-02-18 09:19
對民進黨議員爆粗口惹議 柯P：其實私底下講得更難聽2019-02-18 09:14
內閣e起說真心話…他小學念六間 他最愛寶可夢2019-02-18 00:14
嗆「該耍特權」… 桃市府秘書失言請辭2019-02-18 00:03
2020新北立委／藍恐參選爆炸 綠有危機早布局2019-02-17 23:46
蘇內閣真心話大揭密！他偷抽牛車甘蔗 她小學念六間2019-02-17 23:17
挺蔡英文施政 蘇嘉全：做太好，不是做不好2019-02-17 22:59
柯文哲嗆民進黨台獨玩假的 郝龍斌：柯「鱉笑鱉無尾」2019-02-17 22:47
熱門文章
韓國瑜真的生氣了！3件事踩紅線 笑彌勒變怒閻王2019-02-18 10:00
經部修法擬不訂落日 農地工廠取消大限？2019-02-18 01:01
自爆申請前瞻被要求重寫 韓國瑜質問中央：什麼意思？2019-02-17 23:35
柯文哲爆粗口是否道歉 許淑華落淚：市民眼睛是雪亮的2019-02-18 11:22
誰說核廢無解？ 清大院長發文行政院正面迎戰2019-02-18 12:50
市長之怒！小學生遭霸凌不見檢討 盧秀燕退學校報告2019-02-18 10:09
快問快答洩底！這位綠營高官最愛《共產黨宣言》2019-02-18 08:00
孫大千八問：黨員意志凌駕全民 是不是腦袋有問題？2019-02-18 08:16
嗆「該耍特權」… 桃市府秘書失言請辭2019-02-18 00:03
大限前先蓋先贏？農地違章工廠爆搶建潮2019-02-18 01:00
粗口後再炮新潮流 柯P罵：國家的禍害2019-02-18 09:26
影／韓國瑜陪柯呈枋黃昏市場拜票 韓粉快暴動2019-02-17 18:18
韓國瑜「鬼混說」 呂秀蓮：再半年他可能原形畢露2019-02-18 12:54
韓國瑜今住漁村 直播預告下次住「運將」家2019-02-18 00:12
韓國瑜講你儂我儂 顏擇雅：九二共識不夠 還要舔鞋2019-02-18 11:21
立委補選台南選情五五波 綠營郭國文強打組織戰2019-02-18 13:01
陸戰上士當「播客」 開影音頻道喊冤兼談軍中事2019-02-18 04:37
網提罷免韓國瑜？ 潘恆旭：高雄人會捨不得2019-02-18 15:17
對民進黨議員爆粗口惹議 柯P：其實私底下講得更難聽2019-02-18 09:14
2詐騙台嫌遞解中國 外交部：強烈遺憾2019-02-17 21:57
物流取消假日服務衝擊農業 林佳龍：4業者維持假日配送2019-02-17 18:28
回應韓國瑜 總統府：酒後直播不是好點子2019-02-18 14:49
公園處長要向許淑華致歉 柯P：可憐，官員當到沒尊嚴2019-02-18 09:19
藍營「天王」參選為何被看衰 學者點出形象問題2019-02-18 09:26
李登輝「啞巴彈」害他被關20年 楊銘中無法恢復軍職2019-02-18 12:38
請韓市長放心 陳其邁：前瞻計畫補助跟計畫都不變2019-02-18 11:23
台南立委補選激戰 韓流尬暖流2019-02-18 00:06
韓國瑜自喻朱元璋又引來選總統聯想 韓冰：都是禿頭2019-02-18 12:11
搶農民票…藍拚貨出得去 綠憂選情艱困2019-02-18 00:41
避重蹈吳音寧覆轍 常董籲政治黑手退出北農2019-02-18 12:42
觀察站／韓柯網路走上馬路 綠還在酸…2019-02-18 00:20
黃偉哲憂流浪警察 警大前教授：你最沒資格說三道四2019-02-18 15:45
影╱市長你累了嗎？南北奔波輔選 韓國瑜鼻音重2019-02-17 21:53
陳其邁看韓國瑜臉書直播 抱怨去酒館沒相揪2019-02-18 12:47
民進黨擬修法延長高官赴陸管制 呂秀蓮：絕對是惡法2019-02-18 12:16
獨／役男護照效期放寬最長10年 百萬人受惠2019-02-17 23:19
行政院最優先法案：兩岸簽和平協議需公投2019-02-18 16:25
軍情局：從優、從寛照撫失事返台情報員楊銘中2019-02-18 07:55
柯文哲爆粗口飆議員 王世堅：韓國瑜修為好過他2019-02-18 14:56
農地違章工廠 地方若不作為…政院將強制斷水斷電2019-02-18 00:28
留言