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行政院最優先法案：兩岸簽和平協議需公投

2019-02-18 16:25聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院今舉行行政立法協調會，與立法院民進黨團討論立法院新會期的優先法案，經過兩個小時的會議，行政院決定將提出47案最優先法案，其中包括修正「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，將明訂兩岸和平協議前應舉行公投，並訂出條件與門檻。

行政院發言人Kolas Yotaka在會後轉述中表示，這個修法就是希望兩岸在進行任何協議之前，協議的內容必須由台灣2300萬人決定，協議的內容必須尊重台灣人民，經過公投的程序來獲得大部分台灣人民的支持。

行政院發言人Kolas Yotaka。圖／聯合報系資料
行政院發言人Kolas Yotaka。圖／聯合報系資料
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行政院立法院公投
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