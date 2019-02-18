行政院最優先法案：兩岸簽和平協議需公投

2019-02-18 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院今舉行行政立法協調會，與立法院民進黨團討論立法院新會期的優先法案，經過兩個小時的會議，行政院決定將提出47案最優先法案，其中包括修正「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，將明訂兩岸和平協議前應舉行公投，並訂出條件與門檻。