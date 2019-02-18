北農人事30分鐘敲定 黃向羣確定接掌董座

2019-02-18 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北農產運銷公司今下午將舉行臨時董事會，預期由北市府推薦的前民進黨台北市議員黃向羣接任新任董座，最終人事案一如外界預期，北農新董事長確定由內定的黃向羣擔任，整個會議時間僅短短30分鐘，火速敲定人事案。

黃向羣會後受訪表示，會中許多董事希望他儘快上位，畢竟之前當議員，比較少琢磨四大公司，不過北農相較其他縣市農產公司，體質比較不一樣，員工多、蔬菜批發量也大，如何穩定產地及消費者的供需平衡，是最主要工作。

另外，媒體詢問，北農常務董事、全國農會總幹事張永成提到，希望農委會的政治黑手退出北農，否則擔心前總經理吳音寧事件重演？黃向羣表示，吳音寧最大問題，主要是外界認為她備詢不備詢的問題，現在新任總經理翁震炘不會有這樣問題，所以爭議應該會比較平緩。

北市府、農委會日前達成共識，新任董事長及總經理人選，分別由前民進黨台北市議員黃向羣、前農委會農金局副局長翁震炘接掌，並分兩次執行人事案，春節前先讓翁震炘接任總座，並於今天舉行臨時董事會，將黃向羣推選為董座。