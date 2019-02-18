柯文哲爆粗口飆議員 王世堅：韓國瑜修為好過他

2019-02-18 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市政府公園處長黃立遠因部門預算遭刪點名民進黨北市議員許淑華「政治操作」，而柯文哲昨聽聞後竟飆粗話，今黃立遠雖赴議會致歉但許淑華仍淚灑鏡頭。對此台北市議員王世堅痛批「柯市長你管好你自己好不好？」過去四年在議會除了自己以外，柯文哲跟其他議員都有交流，跟柯要好時就你儂我儂「府會一家親」，但議員稍微批評到柯市府就變成「國家禍害」。

王世堅說，派系問題是另外的議題，但柯文哲應管好自己，別不務正業、撈過界，無心市政還把市政資源弄成自己更上層樓的政治舞台，這樣做才是國家禍害，且許淑華是很認真的好議員，她提出的預算當初認為應該刪減，當時很多議員都認為講得對也有做適度的刪減修訂，但柯文哲卻對一位善盡職責的女性議員飆粗口，修養有很大的問題。

今王世堅也盛讚高雄市長韓國瑜，他說論ＥＱ、涵養、氣度，韓國瑜贏柯文哲太多了，這就是柯文哲心裡吃味的地方，柯文哲只看到結果，看到韓流興起歷久不衰的現象，柯文哲吃味心酸但卻沒有詳究為什麼，因為韓國瑜個人魅力品行修為好過柯文哲。

王世堅批評柯文哲放任市政像脫韁野馬，柯治理下的北市已是經濟癱瘓、荒腔走板一事無成，因為柯文哲無心市政「吃碗內看碗外」，這才是我們國家頭號的禍害。王世堅說，柯文哲的心態就是「朕即天下」，柯文哲說自己就是第三勢力，代表柯文哲認為自己「朕即天下」，才會在某日風和日麗的活動裡讚自己是「真命天子」。

王世堅說，善盡議員職責監督質詢市長這不叫搏版面，反倒是柯文哲搞怪作秀炒議題才叫搏版面，過去柯文哲在鏡頭前敷面膜、變裝等無厘頭裝瘋賣傻這才是小丑吧？這是市長該做的嗎？