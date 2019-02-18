監院糾正：受刑人淪廉價勞工 一個月拿不到20元

2019-02-18 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



監察院今通過糾正法務部矯正署，強調受刑人又老又窮的情形日趨嚴重，監所作業制度僵化，甚至有受刑人一個月拿不到20元，淪為廉價勞工。

監委王美玉、王幼玲、高涌誠指出，現行各矯正機關有五成以上受刑人以摺紙袋、摺紙蓮花等紙品科為委託加工作業項目，以及每人每月勞作金收入十分低廉，有33個監所收入低於500元，8個監所收入低於200元，有受刑人一個月可運用的勞作金不到20元，無法符合基本生活需求，但受刑人為了得到4分滿分作業成績以順利假釋，必須埋首苦幹強迫勞動，致受刑人淪為廉價勞工，法務部矯正署核有違失。監察院司法及獄政、內政及少數民族委員會聯席會議於13日通過監委王美玉、王幼玲、高涌誠的調查報告及糾正案，糾正法務部矯正署。

監委調查發現，法務部矯正署未善盡督導各矯正機關，有58.4％之受刑人從事委託加工作業，每月勞作金收入卻十分低廉，相較於6％的受刑人從事自營加工作業，平均每月勞作金收入卻高出許多倍，受刑人淪為廉價勞工屬實。

以臺南監獄106年度為例，每月平均作業收入扣除作業支出後為83萬3,691元，其中37.5%作為受刑人收入計31萬2,634元，除以106年該監在監人數3,178人，平均每人「月收入」僅98.37元，「年收入」僅1180元。而1180元仍非受刑人實際能得到與花用的錢，根據行刑累進處遇條例之規定，受刑人分為四級累進處遇，受刑人視其級別自由使用作業勞作金。以第四級為例，受刑人可自由運用之比例為五分之一，相當於一整年只拿到236元、一個月只有19.6元，確實如陳情人陳述，勞作金所得買不起一條內褲。

監察院指出，憲法第15條、第155條及公民與政治權利國際公約第10條第1項規定及司法院大法官釋字第756號解釋均指明，受刑人在監服刑，除因人身自由遭受限制外，其與一般人民所得享有憲法上的權利，原則上並無不同。惟監委王美玉、王幼玲、高涌誠發現，至少有2成以上受刑人在監服刑無法滿足基本生活需求，法務部矯正署明顯已違背上開應予受刑人合於人道及尊嚴處遇的規定，核有嚴重違失。

監察院也指出，受刑人又老又窮的情形日趨嚴重，行政院必須正視並督促所屬部會共同積極研謀解決對策，以為因應：近年來我國人口老化程度加劇，矯正機關亦面臨受刑人年齡老化的現象。隨著受刑人又老又窮的情形日趨嚴重，矯正機關勢將面臨老年受刑人在監作業方式的調整、醫療照護、基本生活需求、出獄就業與安置照顧等諸多問題，行政院必須正視並督促所屬部會共同積極研謀解決對策，作為因應。