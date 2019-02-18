中央也來拚觀光！ 林佳龍高雄宣示要拚「庶民經濟」

2019-02-18 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



交通部長林佳龍（中）今出席交通部觀光局旅遊服務中心高雄服務處重新開幕活動，並與高雄觀光旅遊業者會談。記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

高市長韓國瑜拚觀光，中央也來拚觀光，交通部長林佳龍今出席交通部觀光局旅遊服務中心高雄服務處重新開幕活動，林佳龍說，未來中央會跟業者形成夥伴關係，一起拚觀光。他還引用韓國瑜的話說，要「拚庶民經濟，讓大家可以轉大錢。」

交通部觀光局旅遊服務中心高雄服務處，去年8月花了1500萬元進行整修，今天整修完成重新開幕，林佳龍出席開幕慶祝活動，並與高雄觀光旅遊業者會談。

林佳龍說，觀光旅遊是令人快樂且無汙染的火車頭產業；未來政府會跟業者形成夥伴關係，一起拚觀光，讓台灣美好的一切，透過觀光旅遊呈現給世界，也把世界觀光旅客帶進台灣，「拚我們庶民經濟，讓大家可以轉大錢。」

提到日前華航機師罷工，林佳龍說，航空公司未爆彈還很多，他不僅要危機處理，還要危機預防，交通部有一組人要負責調查掌握，在平時就要處理好，預防罷工。

林佳龍說，觀光是無汙染的火車頭產業，也是跟庶民經濟最有關的產業；他會盤點資源，並推出一些春遊計畫，讓淡季多點行銷，雪中送炭多些。交通部事業單位如高鐵、台鐵甚至中華郵政等，也要轉型，一起推動觀光。

他並表示，高雄這幾年軟硬體建設有國際城市規模，但都被否定了，「這是20年累積的，說什麼20年在混。」暗批韓國瑜日前的台灣20年鬼混說。林佳龍說，大家都在打拚，不能否定，社會應該要肯定做事的人。