環保基金草案公聽會 官員一問三不知

2019-02-18 14:42 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



環保署18日召開環保基金運作草案的公聽會。(photo by 張朝瑋/台灣醒報) 分享 facebook

環保基金草案公聽會 官員一問三不知

【台灣醒報記者張朝瑋台北報導】環保署公聽會流於形式！根據107年立法院財政委員會報告指出，在政府轄下所有基金中，唯獨環保署的基金沒有設置收支保管及運用辦法，導致基金運作沒有法源依據，因此環保署於18日召開「環境保護基金收支保管及運用辦法」草案擬定的公開會，然而前半場會議由於主要擬定草案的會計室代表缺席，導致與會者提問無法得到適切回答，也為此次公聽會的成效打上問號。

環保署指出，目前的環境保護基金共可分成空污防治、資收管理、土壤及地下水污染整治、水污染防治、環境教育、溫室氣體管理等共6項，原本在無法源依據的情況下，各基金代表在會議上表示，都是引用預算法或會計法等相關法源來運作，但也引來標準恐不一、運作無法周延等疑慮，因此此次才由會計室擬定草案後，召開公聽會以收集意見。

整場公聽會的討論大致著重在基金的運作上，然而在前半場會議中，因負責擬定草案的會計室代表遲到，其他與會官員對於與會者的提問，如基金收入與支出的內容、會計制度的設立問題等，竟常出現一問三不知或是模擬兩可的回應，空保處副處長謝炳輝更表示，因為會計室代表缺席，有任何細節疑問請直接找會計室，他很負責地把無法回答的問題紀錄下來，等會計室代表一入座就馬上要其回答與會者問題，因此公聽會就在相安無事的情況下結束。

環境保護基金收支運用管理辦法草案內容大致可分為基金來源、用途、管理、制度設立、結算處理等幾大部分，而因為是草案階段，目前只有條文而無詳細規定，環保署表示，希望能在這一週內收集好全台對此草案的意見並修改，再呈交給行政院核准，也希望此管理辦法能儘速完成上路。

圖說：環保署18日召開環保基金運作草案的公聽會。(photo by 張朝瑋/台灣醒報)

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