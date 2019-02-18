李彥秀提案 選務人員轉移投票條件放寬

2019-02-18 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



國民黨立委李彥秀提案，選務人員若戶籍地和工作地點不同，只要同一縣市就可以投票，圖為去年九合一選舉當天，選務人員緊急追加圈票處。報系資料照／記者吳淑玲攝影 分享 facebook

去年九合一選舉狀況多，國民黨立委李彥秀表示，不少選務人員反映，因為工作的投開票所和戶籍地不同選舉區，投票當天因為選務繁忙只能放棄投票，她因此提案修正公職人員選罷法，選務人員的工作地和戶籍地只要同一縣市就可以執行移轉投票。

李彥秀提案修正公職人員選舉罷免法部分條文，選務人員工作地和戶籍地只要在同一直轄市或縣市，就能移轉投票，另外，同一選舉區的所有投票所必須都完成投票後，才能改成開票所。

李彥秀說，現行選罷法規定選務工作人員得在選務工作地投票，但需要工作地和戶籍地在同一選舉區及同一縣市，但2014年後將直轄市長、直轄市議員等7項選舉在同一天舉行，之後更增列「直轄市山地原住民區民代表」及「直轄市山地原住民區長」選舉。

李彥秀說，因為地方選舉採合併舉辦，2014年前選務人員還可能工作地和戶籍地在同一選舉區，但目前選舉多是合併舉行，地方選舉的最小選舉區為村或里長選舉。但選務人員的移轉投票因為規定必須在「同一選舉區」，因此投票會被里長選舉區「綁死」，因為不在同一個里，因此議員、市長等的票都不能投。

有參與去年九合一選舉的選務人員說，的確會有選務人員因為戶籍地和工作地不同就無法投票，有些人在不同縣市工作的人，甚至可能因為不打算返鄉投票。選擇擔任選務人員，若往返車程在半小時內，就會選擇回到戶籍地投票，他也曾經工作地和戶籍地不同，回戶籍地投票時，向選務人員表示自己是選務人員，投票所人員就先放行，給他方便趕快完成投票再回去工作。

另外，李彥秀表示，公投法修正放寬公民投票案成立門檻後，預期未來公民投票案量會大幅成長，未來大型選舉的投票種類與項目將日益繁多，投票流程也可能更加冗長。去年選舉在投票時間截止後，還有將近1/3投票所還沒完成投票，導致民眾在排隊等待投票時，已經可以知道其他票所開票結果，投票意願可能受影響，因此提案修法，同一選舉區的投票所都完成投票後才能開票。