政府不甩以核養綠公投 學者痛批「拿公投開玩笑」

2019-02-18 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



政府不甩公投「以核養綠」決議，不重啟核電，仍堅持2025廢核家園。政治大學法律系副教授廖元豪今在「能源政策人民作主」記者會批評，投下公投票的朋友都疑慮「這次是投心酸的嗎？」。

廖批評，公投與反核都是民進黨的神主牌，但現兩者發生衝突，人民意志展現政府卻不遵守，全世界敢這樣做的國家不多。他也舉英國脫歐公投為例，儘管法律無拘束力，英國政府也不敢不理。痛批民進黨，「沒一個民主國家敢拿公投開玩笑」。但現在執政黨違反公投法卻沒罰則，期待監察院應調查彈劾。

台大醫學院麻醉學科教授王明鉅也提到，政府必須正視能源這個現實問題，台灣地小人稠，發電量占全世界第18名、但人均用電卻高達第8名，就是因工業用電多，98%能源倚賴進口，發展經濟需很多電，卻很難蓋電廠，台灣現在缺電，未來將更缺電。能源政策應朝穩定、健康、環保、成本低廉、來源無虞發展。

他也提到，過去蔡政府告訴我們「2025非核家園是全民共識」，但現在公投結果告訴我們「這是錯的」，核能對台灣至關重要，甚至對比英、日、韓等同屬海島國家，哪一個國家敢廢核？所以他主張「核一、核二、核三能夠延役，核四應重啟」，至少核能能夠續用。

他指出，從2025年開始，就可以幫台灣每年省下1200億元、20年省下2.4兆。他也批評政府推動離岸風電，以台灣條件夏天缺電時竟沒有風，學歐洲發展離岸風發電，根本是東施效顰的錯誤。