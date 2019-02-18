能源政策人民作主 江宜樺籲：勿對民意置之不理

2019-02-18 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



經濟部日前公布最新能源政策，等同不甩公投「以核養綠」決議；蘇揆日前也明確表態「無規畫讓核能成為備用電源」。行政院前院長江宜樺今批評，去年九合一大選公投結果，已經清楚反映「直接民意是反對2025急躁廢核」，江批評民進黨對於民意「置之不理」，呼籲經濟部、行政院應持續與民意溝通，而不是一昧認為大家在唱反調。

馬英九基金會與長風基金會今舉辦，「能源政策人民作主」聯合記者會，江宜樺於會前受訪時做上述表示。

國立清華大學核子核子工程與科學研究所教授葉宗洸提到，去年底公投結果，代表民意希望續用核電，目前核四廠一號機若要進行商轉，其實只需再花100億元、2-3年時間就可以商轉；二號機工程因還差5%，測試時間往後延，也僅需再花5至6年、經費再花4百億元就可以商轉，所以，重啟核四絕對不是問題，也絕對可以在2025年之前完成。

葉更提到，去年之所以沒有發生缺電危機，是因台電重啟核二廠二號機，但公投過後，政府每年要減少1%的火力發電，加上核二廠一號機2021年將除役，全台在2021年，就會開始出現供電不穩定疑慮。至於去年沒有發生大規模缺電，也是因核二廠二號機去年6月重啟，否則去年用電也將與前年一樣面臨缺電危機。

馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，去年公投結果，代表蔡政府的能源政策不被人民信任，他也請教蔡總統「若連直接民意都不遵守，你還會遵守什麼？」他提到，下個月就是福島核災八周年，但連日本都沒有放棄使用核能，台灣也應該以沒有立場、專業角度立場看待能源政策，而非是意識形態。