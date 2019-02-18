韓國瑜「鬼混說」 呂秀蓮：再半年他可能原形畢露

2019-02-18 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前感嘆「台灣鬼混20多年，完全沒有在進步」，對此，前副總統呂秀蓮今天接受廣播節目專訪時表示，「什麼叫鬼混？」要說人者自己必須先檢討。她說，韓國瑜突然爆紅，但韓過去在做什麼，是不是也在鬼混？呂秀蓮要民眾再看韓國瑜半年，「他可能會原形畢露」。

呂秀蓮表示，韓國瑜在選舉時說高雄又老又窮，把高雄講得非常不堪，為什麼現在要大家都去高雄。韓國瑜選舉時說不談政治只談經濟，怎麼當選後全部談政治。

她說，政治人物講話常從一個極端，到另一個極端。韓國瑜上任不過幾天，大家突然說高雄好漂亮，「但漂亮是因為韓國瑜嗎？不是嘛。」

呂秀蓮說，台灣在世界許多評比，人文指標都在全球前20名，怎麼叫鬼混？她接觸許多外國人，來到台灣後反而興起慚愧的心情，認為台灣進步那麼多，他們的國家卻落後了。放眼全球200多個國家，台灣自己對進步不滿，「但外國卻滿意得不得了」。