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誰說核廢無解？ 清大院長發文行政院正面迎戰

2019-02-18 12:50聯合報 記者吳淑君╱即時報導

行政院發言人Kolas Yotaka日前呼籲擁核者勇敢向社會大眾說明，核廢料究竟...
行政院發言人Kolas Yotaka日前呼籲擁核者勇敢向社會大眾說明，核廢料究竟該如何處理。以核養綠共同發起人李敏發文給政院要求安排地點時間說明，正面迎戰。圖／本報系資料照
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經濟部1月31日公布因應公投結果的能源政策，被批能源配比全沒變，病急高價買風電，行政院發言人Kolas Yotaka回應呼籲擁核者勇敢向社會大眾說明，核廢料究竟該如何處理。以核養綠共同發起人，也是清華大學原子科學院院長李敏，13日發文給行政院正面迎戰，請行政院安排適當場合與時間，由中華民國核能學會派專家向政院與社會大眾說明核廢料處置之技術發展現況。

李敏上午在臉書PO出給行政院的公文，他要大家來猜猜政院會如何處理，1.吃案(不予理會)，2.轉下級單位(原能會)處理，

3.轉下級單位(經濟部)處理，4.直接回應說研議辦理，然後無聲無息。網友票選，竟是1和4最多，讓人好笑又好氣。

給行政院的公文指出，請貴院（行政院）安排適當場地與時間，由本會（社團法人中華民國核能學會）放射性廢棄物管理學術委員會，和核燃料及再循環利用委員會，向貴院及社會大眾說明核廢料處置技術發展現況，這兩個委員會成員具有學術及技術素養，可為貴院及社會大眾提供國際間核燃料及放射性廢棄物處理與利用資訊，給貴院及發言人正確資訊。

李敏之前就曾指出，發言人作為擁有公權力的人，有責任安排一個公開的場合，讓「擁核者」「勇敢地」對民眾說明核廢料處置的相關議題，但等不到發言人回應，他主動發文給政院，請政院安排時間地點，他們主動來說明。

清華大學原子科學院院長李敏指出，目前使用核能國家對於用過核燃料的處置政策有三種選擇，視為廢棄物直接進行深層地質掩埋 （瑞典，美國，芬蘭等），瑞典與芬蘭已有場址；進行再處理 （阿根廷，比利時，巴西，中國，法國，俄國，日本，匈牙利，印度，義大利，瑞士，烏克蘭….）， 並行 （德國，芬蘭，斯諾伐客，西班牙…）， 觀望後再決定 （韓國，立陶宛，南非，加拿大….）。

很多國家的政策選擇保留彈性. 期待日後有更好的再處理技術。到目前為止，除了德國以外，沒有其他的國家要在短期內放棄核能，倒是有些國家還積極的發展核能，發展核能發電才是降低二氧化碳排放最有效的方式。

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