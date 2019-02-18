李文輝拜會柯Ｐ談雙城論壇 今年將著重青年交流

2019-02-18 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



上海市台辦主任李文輝今前往北市府拜會台北市長柯文哲，雙方約洽談30分鐘，除了提到今年台北燈節感謝邀請上海方參加外，雙方也提到今年雙城論壇的方向。北市府發言人劉奕霆表示，今年將繼續著中在青年交流，包括電競、電商、物流等都會是今年雙城論壇的方向之一。

柯文哲表示，今年台北燈節，上海有設置燈區，按照以前的慣例都會來參加揭幕，會來看一看，今天則是順便討論2019年的雙城論壇。

對於陸委會希望可以打開大陸官員的僵硬腦袋，柯文哲則說互相打開吧！

談到此行到底和柯談了什麼？是否覺得沒去到高雄有點可惜？李文輝則未多作回應，僅說「新年好」、「謝謝」。

劉奕霆表示，今年台北、上海雙城論壇輪到上海市舉辦，北市府今天也表達願意繼續合作、續辦的意願，今年雙城論壇議題也將繼續著重在青年交流。

劉奕霆說，前兩年書城論壇有高中生互相街舞交流，今年則是希望繼續推動青年交流，例如以日本流行的休業旅行形式，鼓勵兩市高中生往來，另外電競產業也會納入雙城交流議題。

劉奕霆表示，上海有50萬台商在那邊，所以經濟的部分也希望可以納入雙城討論題目，透過台商的表台，尋求看看兩市政府是不是可以帶來什麼樣的幫助。

此外，電商也是北市府未來重要施政方向，劉奕霆表示，這次也希望藉由雙城論壇，看一下上海的電商、物流產業。

至於這次會談，雙方有沒有提到九二共識等政治性話題？劉奕霆說，今天主要就是談雙城論壇的內容和方向，沒有其他比較敏感的政治性議題。