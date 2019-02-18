北農今選出內定新董座 黃向羣：加強溝通減少政治化

2019-02-18 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



北台北農產運銷公司今下午將舉行臨時董事會，由北市府推薦的前民進黨台北市議員黃向羣，有望順利接任董座一職；對於北農一直被貼上政治鬥爭的標籤，黃向羣表示，北農擁有官股成分，躲不開政治任命，若順利當選董事長會加強溝通，大家會心平氣和攤開來講，台北市長柯文哲也沒有向他交代任何政治任務。

北市府、農委會日前達成共識，新任董事長及總經理人選，分別由前民進黨台北市議員黃向羣、農委會農金局副局長翁震炘接掌，並分兩次執行人事案，春節前先讓翁震炘接任總座，並於今天舉行臨時董事會，將黃向羣推選為董座。

針對中華民國農會總幹事張永成呼籲「減少政治」，黃向羣受訪表示，北農的股東結構，包括北市府、農委會、中華民國農會、民股，反觀其它縣市的農產公司，都是政府百分百持股，北農結構相對複雜。

黃向羣又說，北農既然有官股成分，勢必躲不開政治任命，張永成希望少一點政治也合理，未來他在溝通部分會改進，大家會心平氣和攤開來講。

黃向羣表示，他希望北農將來運作比較健康，未來針對市議會的尊重、要求，皆會努力做好，另外柯文哲至今都沒有向他交代任何政治工作，就是希望和諧把公司處理好。