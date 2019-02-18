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華航罷工 呂秀蓮：政府一軍躲在後面沒處理好

2019-02-18 11:44聯合報 記者周佑政╱即時報導

華航機師罷工事件落幕，前副總統呂秀蓮今天接受廣播節目專訪時表示，這次罷工執政當局沒有處理得很好，政府「一軍」都躲在後面，只由「二軍」出來處理。呂也說，華航從董事長到董事都是官派，高層領導政治色彩太濃厚，現在很多國營事業，也是用人唯親，政治考量任命。

呂秀蓮說，罷工是給弱勢者伸張權益的管道，機師算是所有行業例很高層次，薪資高一年約有一半時間休假。全世界不是沒有航空公司罷工，但必要時政府會出面。這次華航罷工，執政當局沒有處理得很好，「此風不可長」。

呂秀蓮說，蔡英文總統在華航空服員第一次期間出訪，當時華航董事長何煖軒新官上任，對罷工訴求照單全收，其實就是「全輸」。這次工會的訴求，按照媒體報導華航約接受九成，華航答應九成，就表示抗爭的人有理。若可以接受，為何先前沒有處理好，拖到春節。

她說，華航過去是政府出錢，後來才民間稀釋。但董事長到懂事都是官派，高層領導色彩太濃厚。現在也有很多國營事業，也是用人唯親，政治任命。

呂秀蓮表示，政府沒有第一線介入已有人質疑，落幕時不應該用正面肯定，任何罷工事件都是不幸，要立即內部檢討罷工的理由，如果訴求合理早該解決，「有無人在後面煽風點火」。高層的領導人事、任命是否要監督，華航的公司定位，也要檢討。

華航罷工呂秀蓮
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