北市府推北農新董座 農委會：別看過去、未來專業治理

2019-02-18 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



台北市前議員黃向羣將接北農董事長。聯合報系資料照 分享 facebook

北農新人事今下午將召開臨時董事會，現任董座彭振聲應會在臨時董事會提出辭職，由民進黨籍前議員黃向羣成為北農新董座。農委會表示，「不要再看過去了」，這是雙方達成的共識，未來北農的業務，將由中央(農委會)與地方(北市府)共同來推動。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，之前農委會推派翁震炘擔任北農總經理時，雙方就已經達成共識，由台北市政府指派董事長人選，農委會指派總經理人選。今年1月中，彭振聲到農委會拜會時，就提到未來董事長由黃向群接任，這是依照慣例，董事長人選由台北市政府推薦，因此農委會也提出總經理由翁震炘接任。

中華民國農會（簡稱全國農會）總幹事張永成提到，黃向羣先前來拜訪他，承諾會讓北農回歸專業治理，但他也擔憂農委會仍在背後操控。蘇茂祥表示，北農的狀況他也很關心，北農的菜價他每天都必須要關注；北農最大的股東就是台北市政府和農委會，未來，中央地方協力合作，才能解決農產品產銷問題。

既然現在是回歸專業治理，那過去一年北農究竟發生甚麼問題？蘇茂祥說，以前雙方會有些聲音，但是換了翁震炘當總經理後，希望外界不要再看過去了，現在北農業務是專業取勝，台北市政府與農委會雙方已達成協議也有共識，會以專業立場推動農產運銷業務。