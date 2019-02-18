柯文哲爆粗口是否道歉 許淑華：市民眼睛是雪亮的

2019-02-18 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲、北市府公園處長黃立遠昨私下暗批民進黨台北市議員許淑華，對話內容遭揭露，許淑華今天上午受訪時一度情緒激動哽咽。記者張世杰／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲昨出席陽明山花季開幕式，北市府公園處長黃立遠私下提及杜鵑花季被政治操作，並直接點名民進黨台北市議員許淑華曾反對預算，柯文哲聽聞後爆粗口，黃立遠附和大笑，經媒體披露爆爭議；對此，黃立遠今上午赴議會向許淑華道歉，卻數度強調這是「私下」對話，令在場的許淑華及陪同議員直言不能接受，反譏「越說越麻煩」、「背後就可議論紛紛？」；對於柯文哲是否應該道歉，議員們認為，社會有公斷，市民眼睛是雪亮的。

黃立遠今上午在北市府秘書長張哲揚的陪同下，前往市議會向許淑華當面道歉，許淑華身旁也跟著民進黨議員吳沛憶、國民黨議員鍾沛君，幫忙打抱不平。

許淑華還原當時審查預算的背景，講到一半情緒激動甚至哽咽，她表示，北市府每年編列高達一億元的花卉預算，去年又另列約800萬元的杜鵑花預算，當時許多議員提出質疑，公園處說不出所以然，黃立遠又提杜鵑花可以防pm2.5，也被其他議員、學者打臉，議員秉持監督立場把關預算，黃立遠最後本人拜託希望做看看，最後政黨協商時通過該筆預算，並略刪減200餘萬。

許淑華表示，議員監督預算被說政治操作，令她感到遺憾、委屈，也不曉得怎承受這樣的羞辱，高雄市長韓國瑜幫忙帶動觀光人潮，台北市不應該糾結於雞毛蒜皮的事，希望柯文哲應該大氣一點，不要讓局處首長用這樣政治操作。

對於昨天向柯文哲抱怨預算被政治操作，黃立遠表示，這是他自己的認知錯誤或誤解，給議員帶來的困擾，他給予鄭重道歉，並指昨天那些對話都是私下內容，是長官跟部屬之間的聊天對話，沒刻意要跟議員或媒體訴說，又提到「我為了捍衛預算，被刪很可惜」，台北市要建立美麗花都，希望促進觀光。

對於黃立遠的道歉內容，許淑華略感不滿，反酸「不說還好，越說越麻煩」，她接受黃立遠的道歉，但她從未政治操作，合理預算一定同意，不合理預算站在監督立場，政治操作她不能接受，沒想到事務官員也會玩政治搞鬥爭。

鍾佩君批評黃立遠的「預算被刪很可惜」一說，指預算期間要保護預算，不是被刪了在背後說議員小話，結果柯、黃兩人背後講的眉飛色舞，非常不可取，並直言柯文哲從昨天抵達會場下車後就是公開行程，就算是私下行程，官員背後就可把事情講成這樣？吳沛憶聲援，指若議會針對北市府的預算有意見，就要被叫做政治操作，這不是民眾期待的理性問政。

另外，柯文哲今早被問到，是因為許淑華是新潮流所以反應大？柯文哲回說「你都知道你還問」。許淑華聽聞後表示，市長因為特定政黨或派系、又或是白綠關係，這樣格局太小，市長應該有個大格局，不應該放在預算去看；鍾佩君直言，柯文哲今天又一直口口說新潮流，到底誰在政治操作

是否希望柯文哲道歉？許淑華則說，這取決柯的個人，但社會會有公斷，市民眼睛是雪亮的，府會關係也不會變差，議員都會秉持專業監督市政。