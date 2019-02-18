親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農地工廠續命？
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

女兒自白「我爸是鋼鐵人」被同學笑 父現身全校轟動

幼稚園就化妝！南韓美妝品瞄準小蘿莉 還行銷海外…

柯文哲爆粗口是否道歉 許淑華：市民眼睛是雪亮的

2019-02-18 11:22聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市長柯文哲、北市府公園處長黃立遠昨私下暗批民進黨台北市議員許淑華，對話內容遭...
台北市長柯文哲、北市府公園處長黃立遠昨私下暗批民進黨台北市議員許淑華，對話內容遭揭露，許淑華今天上午受訪時一度情緒激動哽咽。記者張世杰／攝影
分享

台北市長柯文哲昨出席陽明山花季開幕式，北市府公園處長黃立遠私下提及杜鵑花季被政治操作，並直接點名民進黨台北市議員許淑華曾反對預算，柯文哲聽聞後爆粗口，黃立遠附和大笑，經媒體披露爆爭議；對此，黃立遠今上午赴議會向許淑華道歉，卻數度強調這是「私下」對話，令在場的許淑華及陪同議員直言不能接受，反譏「越說越麻煩」、「背後就可議論紛紛？」；對於柯文哲是否應該道歉，議員們認為，社會有公斷，市民眼睛是雪亮的。

黃立遠今上午在北市府秘書長張哲揚的陪同下，前往市議會向許淑華當面道歉，許淑華身旁也跟著民進黨議員吳沛憶、國民黨議員鍾沛君，幫忙打抱不平。

許淑華還原當時審查預算的背景，講到一半情緒激動甚至哽咽，她表示，北市府每年編列高達一億元的花卉預算，去年又另列約800萬元的杜鵑花預算，當時許多議員提出質疑，公園處說不出所以然，黃立遠又提杜鵑花可以防pm2.5，也被其他議員、學者打臉，議員秉持監督立場把關預算，黃立遠最後本人拜託希望做看看，最後政黨協商時通過該筆預算，並略刪減200餘萬。

許淑華表示，議員監督預算被說政治操作，令她感到遺憾、委屈，也不曉得怎承受這樣的羞辱，高雄市長韓國瑜幫忙帶動觀光人潮，台北市不應該糾結於雞毛蒜皮的事，希望柯文哲應該大氣一點，不要讓局處首長用這樣政治操作。

對於昨天向柯文哲抱怨預算被政治操作，黃立遠表示，這是他自己的認知錯誤或誤解，給議員帶來的困擾，他給予鄭重道歉，並指昨天那些對話都是私下內容，是長官跟部屬之間的聊天對話，沒刻意要跟議員或媒體訴說，又提到「我為了捍衛預算，被刪很可惜」，台北市要建立美麗花都，希望促進觀光。

對於黃立遠的道歉內容，許淑華略感不滿，反酸「不說還好，越說越麻煩」，她接受黃立遠的道歉，但她從未政治操作，合理預算一定同意，不合理預算站在監督立場，政治操作她不能接受，沒想到事務官員也會玩政治搞鬥爭。

鍾佩君批評黃立遠的「預算被刪很可惜」一說，指預算期間要保護預算，不是被刪了在背後說議員小話，結果柯、黃兩人背後講的眉飛色舞，非常不可取，並直言柯文哲從昨天抵達會場下車後就是公開行程，就算是私下行程，官員背後就可把事情講成這樣？吳沛憶聲援，指若議會針對北市府的預算有意見，就要被叫做政治操作，這不是民眾期待的理性問政。

另外，柯文哲今早被問到，是因為許淑華是新潮流所以反應大？柯文哲回說「你都知道你還問」。許淑華聽聞後表示，市長因為特定政黨或派系、又或是白綠關係，這樣格局太小，市長應該有個大格局，不應該放在預算去看；鍾佩君直言，柯文哲今天又一直口口說新潮流，到底誰在政治操作

是否希望柯文哲道歉？許淑華則說，這取決柯的個人，但社會會有公斷，市民眼睛是雪亮的，府會關係也不會變差，議員都會秉持專業監督市政。

許淑華柯文哲
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

韓國瑜講你儂我儂 顏擇雅：九二共識不夠 還要舔鞋

2019-02-18 11:21

華航罷工 呂秀蓮：政府一軍躲在後面沒處理好

2019-02-18 11:44

北市府推北農新董座 農委會：別看過去、未來專業治理

2019-02-18 11:29

毒蛋事件再現 國民黨：蔡政府什麼都不會只會鬼扯蛋

2019-02-18 10:39

何煖軒是否異動 鄭文燦：華航還有事情要復原

2019-02-18 10:38

影／國手領進門 徐志榮軟網一打幾十年

2019-02-18 10:31

吳敦義說美中台是桃園三結義 柯P酸：台灣變老大？

2019-02-18 09:35

粗口後再炮新潮流 柯P罵：國家的禍害

2019-02-18 09:26

公園處長要向許淑華致歉 柯P：可憐，官員當到沒尊嚴

2019-02-18 09:19

對民進黨議員爆粗口惹議 柯P：其實私底下講得更難聽

2019-02-18 09:14

內閣e起說真心話…他小學念六間 他最愛寶可夢

2019-02-18 00:14

嗆「該耍特權」… 桃市府秘書失言請辭

2019-02-18 00:03

2020新北立委／藍恐參選爆炸 綠有危機早布局

2019-02-17 23:46

蘇內閣真心話大揭密！他偷抽牛車甘蔗 她小學念六間

2019-02-17 23:17

挺蔡英文施政 蘇嘉全：做太好，不是做不好

2019-02-17 22:59

柯文哲嗆民進黨台獨玩假的 郝龍斌：柯「鱉笑鱉無尾」

2019-02-17 22:47

2詐騙台嫌遞解中國 外交部：強烈遺憾

2019-02-17 21:57

歐洲議會友台小組主席 今率核心成員訪台

2019-02-17 17:20

蔡英文2年半施政受質疑 蘇嘉全：不是不好是做太好

2019-02-17 14:58

北巿警力過剩？ 柯文哲：警政署應召集各警局坐下來談

2019-02-17 14:19

上海市台辦主任明進北巿府開會 柯文哲：交流問題

2019-02-17 14:12

蔡總統說農產出口新高 農民打臉：很會玩文字遊戲

2019-02-17 14:07

農業縣敗選延燒？ 綠委：老共來買對手選區農產品，我就倒了

2019-02-17 13:13

民進黨九合一慘敗後 農業縣市檢討沒？農民仍罵聲一片

2019-02-17 12:46

單一網友建議 食藥署竟刪醬油「果糖酸」含量遭糾正

2019-02-17 11:53

蘇揆非核家園心意不變 台大醫：好好愛惜大家的荷包

2019-02-17 10:43

黃偉哲憂無力負擔人事費 行政院：沒有流浪警察問題

2019-02-17 10:33

總統逛書展賣萌 馬大九愛幾米漫畫 小英寶貝黃阿瑪

2019-02-17 10:00

藍民調：九二共識高 一國兩制低接受

2019-01-17 15:05

政壇新流行…官員變網紅

2019-01-16 23:24

影／何謂「不統」？ 馬：若統一條件不合應維持現狀

2019-01-11 10:24

分享經濟成果政策 蔡總統臉書三點說明

2019-01-08 16:15
看更多

熱門文章

韓國瑜幫謝龍介站台！萬名鄉親大喊總統好

2019-02-17 15:49

霸凌小學生 盧秀燕怒極連說4次「辦的是什麼教育」

2019-02-17 13:41

經部修法擬不訂落日 農地工廠取消大限？

2019-02-18 01:01

自爆申請前瞻被要求重寫 韓國瑜質問中央：什麼意思？

2019-02-17 23:35

韓國瑜真的生氣了！3件事踩紅線 笑彌勒變怒閻王

2019-02-18 10:00

影╱立委戰火陳筱諭轟新潮流 勸「龍介叔」別誤台灣前程

2019-02-17 17:39

快問快答洩底！這位綠營高官最愛《共產黨宣言》

2019-02-18 08:00

民進黨九合一慘敗後 農業縣市檢討沒？農民仍罵聲一片

2019-02-17 12:46

蔡英文2年半施政受質疑 蘇嘉全：不是不好是做太好

2019-02-17 14:58

陳明通約不到盧秀燕談兩岸 盧：我不選總統不用急

2019-02-17 17:22

韓國瑜今到台南幫謝龍介站台！現場湧入萬名鄉親

2019-02-17 14:52

影／韓國瑜陪柯呈枋黃昏市場拜票 韓粉快暴動

2019-02-17 18:18

嗆「該耍特權」… 桃市府秘書失言請辭

2019-02-18 00:03

大限前先蓋先贏？農地違章工廠爆搶建潮

2019-02-18 01:00

影／立委補選韓流又燒 綠催中央多派「大人」來

2019-02-17 13:16

韓國瑜今住漁村 直播預告下次住「運將」家

2019-02-18 00:12

粗口後再炮新潮流 柯P罵：國家的禍害

2019-02-18 09:26

謝龍介韓國瑜當起型男大主廚 挽袖料理虱目魚

2019-02-17 15:11

陸戰上士當「播客」 開影音頻道喊冤兼談軍中事

2019-02-18 04:37

對民進黨議員爆粗口惹議 柯P：其實私底下講得更難聽

2019-02-18 09:14

民進黨九合一慘敗延燒2020？農業縣市選情艱困

2019-02-17 12:43

2詐騙台嫌遞解中國 外交部：強烈遺憾

2019-02-17 21:57

物流取消假日服務衝擊農業 林佳龍：4業者維持假日配送

2019-02-17 18:28

宣傳高雄觀光 韓國瑜爆：過兩天還有超級巨星來

2019-02-17 13:26

疑不滿上尉領導 上士打頭踹尾被判刑

2019-02-17 13:56

陳國恩接任海巡署長 周三舉行布達交接儀式

2019-02-17 14:10

議員問敢主張恢復徵兵？柯文哲：不想回答新潮流的題目

2019-02-17 13:36

交大、國防大合開學程 畢業任軍官月薪近5萬

2019-02-17 13:37

區公所性騷擾課長被調職 韓國瑜：不是這樣就沒事

2019-02-17 13:16

公園處長要向許淑華致歉 柯P：可憐，官員當到沒尊嚴

2019-02-18 09:19

台南立委補選激戰 韓流尬暖流

2019-02-18 00:06

候選人兼黨主席每月要募三千萬 王金平：這想法有創意

2019-02-17 15:12

藍營「天王」參選為何被看衰 學者點出形象問題

2019-02-18 09:26

影╱5市議員組帥哥美女麻豆助選 郭國文：暖流對抗韓流

2019-02-17 11:58

市長之怒！小學生遭霸凌不見檢討 盧秀燕退學校報告

2019-02-18 10:09

影╱市長你累了嗎？南北奔波輔選 韓國瑜鼻音重

2019-02-17 21:53

搶農民票…藍拚貨出得去 綠憂選情艱困

2019-02-18 00:41

回應選總統「to be or not to be」韓國瑜：開玩笑的

2019-02-17 11:58

觀察站／韓柯網路走上馬路 綠還在酸…

2019-02-18 00:20

孫大千八問：黨員意志凌駕全民 是不是腦袋有問題？

2019-02-18 08:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top