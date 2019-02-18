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韓國瑜講你儂我儂 顏擇雅：九二共識不夠 還要舔鞋

2019-02-18 11:21聯合報 記者黃國樑╱即時報導

高雄市長韓國瑜日前感嘆「台灣鬼混20多年，完全沒有在進步」。聯合報系資料照／記者...
高雄市長韓國瑜日前感嘆「台灣鬼混20多年，完全沒有在進步」。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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作家、出版人顏擇雅說，韓國瑜說兩岸是指腹為婚後，又加碼你儂我儂，這表示九二共識是不夠的，中共還要你搖尾巴，搖尾巴不夠，它要你舔鞋，而且還要跪著，跪姿它還要挑剔。

顏擇雅在臉書貼文說，韓國瑜自從 「兩岸關係是指腹為婚」 發言後，又加碼說 「你儂我儂」。她說，為何說是加碼? 因為 「我儂詞」 是元代管道昇寫來勸丈夫趙孟頫不可移情別戀 (納妾) 的。詞人是用泥人打破重塑來比喻婚姻結合。韓國瑜用這比喻，好像代表台灣跟中國撒嬌說 : 「我是你唯一的妻，你要永遠永遠愛我，不可以變心喔。」

她表示，媒體評論說這種語言是 「肉麻艷曲」。她覺得，肉不肉麻，因個人感受而異。有些人就是聽到韓國瑜講話都覺得好窩心。但是撇下好惡，我們該問的，是韓國瑜不是老早承認九二共識了嗎 ? 為什麼中國還遲遲不送來 「貨出去人進來」 的大禮 ? 陸客團為何至今沒來 ? 中國也還沒開始下單採購高雄物產，逼得韓國瑜嘴皮子必須一直加碼，才有 「指腹為婚」， 再來是 「你儂我儂」 這種話 。

她說，這代表，講 「九二共識」 就可以讓中國龍心大悅的時間已經過去了。只要你有求於它，它就會認定 「九二共識」 不夠，你必須講更多。愛的注目不够，它要你搖尾巴，搖尾巴不夠，它要你舔鞋，而且還要跪著，跪姿它還要挑剔。

顏擇雅表示，你以為中美貿易大戰，中國經濟吃緊，所以會更拉攏台灣嗎 ? 不對，正相反，正因為貿易大戰讓中國吃憋，所以中國更需要台灣向它下跪。

她說，「貨出去人進來」 聽起來很美好。問題是這六字要實現，如果走 「九二共識」 路線，就必須仰中國鼻息。而且中國胃口還會越來越大，台灣就必須付出尊嚴的代價，一直付一直付。

韓國瑜九二共識
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