毒蛋事件再現 國民黨：蔡政府什麼都不會只會鬼扯蛋

2019-02-18 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



國內鬧蛋荒之餘，又出現芬普尼問題蛋，國民黨立法院黨團今天表示，蔡政府上台以來，幾乎每一季都有雞蛋食安問題，對蛋完全沒轍，黨團對蔡政府處理雞蛋事件的分數就是「一個蛋，死當」；國民黨立委李彥秀說，民進黨執政3年來，民眾吃不到一顆安全的蛋，很荒謬。

衛福部食品藥物管理署接獲農委會通報，上個月25日在彰化縣順弘牧場抽樣3件雞蛋，檢出農藥芬普尼超標，現場封存2730台斤，但已有超過46萬顆被吃下肚。

國民黨團書記長吳志揚說，每天都要吃的雞蛋最近不只難買，又很貴，蛋價可說是20年來新高，「蔡政府又創了奇蹟」，但已經難買了，又發生芬普尼超標事件，之前已經發生過很多次毒雞蛋事件，到現在幾乎沒有停止過，現在缺蛋、貴蛋、毒蛋「三蛋齊發」，蔡政府處理蛋事件的態度就是「一顆雞蛋，零分」，什麼都不會只會「鬼扯蛋」，台灣淪落到不只要跟國外買飛彈，還要買雞蛋。

國民黨團首席副書記長陳宜民說，蔡政府之前喊出食安五環，希望建立從農場到餐桌的體系，還大動作成立食安辦公室，結果毒蛋危機不停發生，相關單位從來沒有好好協調過，令人痛心。

李彥秀說，行政院長蘇貞昌喊出要有感施政，「把食安做好不就是嗎？」她說現在看到執政黨的處理方式，不是提高農藥殘留容許標準，要不就是推給個案，而沒有找到問題或源頭，食安五環政策變成「食安五個洞」。