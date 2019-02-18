影／國手領進門 徐志榮軟網一打幾十年

2019-02-18 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



國民黨立委徐志榮是運動健將，從政20年仍保有運動習慣，他說「沒時間都是藉口」。徐志榮表示，自己沒有專精某項運動，什麼都會一點，例如軟式網球，一接觸就是幾十年，一開始教他打球的是同為苗栗人的網球前國手劉玉蘭，靠劉幫忙打下基本功。