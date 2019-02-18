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影／國手領進門 徐志榮軟網一打幾十年

2019-02-18 10:31聯合報 記者張文馨╱即時報導

國民黨立委徐志榮是運動健將，從政20年仍保有運動習慣，他說「沒時間都是藉口」。徐志榮表示，自己沒有專精某項運動，什麼都會一點，例如軟式網球，一接觸就是幾十年，一開始教他打球的是同為苗栗人的網球前國手劉玉蘭，靠劉幫忙打下基本功。

徐志榮說，打軟網是因為朋友，既是朋友也是球友，最瘋狂的時候天天都打，苗栗公館沒有球場，還得一大早就開車到苗栗市區打球。他細數自己廣泛的運動喜好，從桌球開始，籃球、排球、滑雪、潛水，高爾夫球一打也是幾十年，徐志榮說自己沒有很專精，但是有一顆保持運動的心，畢竟身體健康最重要。

徐志榮打軟網。記者張文馨／攝影
徐志榮打軟網。記者張文馨／攝影
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徐志榮
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